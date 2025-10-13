Nazif, Jesualdo, Fátima, Expedito e Jaqueline podem ir à Câmara; Tezzari se diz injustiçado; e os 12 feriadões

Publicada em 13/10/2025 às 09h11
O MESTRE LUXEMBURGO EM PORTO VELHO: GRANDE PERSONAGEM DO NOSSO FUTEBOL AGORA QUER SER SENADOR
Ele é uma enciclopédia do futebol brasileiro. É dos personagens que criaram lendas, que mudaram histórias, que transformaram nosso mais importante esporte, o colocando num patamar que hoje, para lamento de todos os brasileiros, só anda de ré, pior em todos os sentidos. Pois Vanderlei Luxemburgo, treinador de quase 50 clubes, da Seleção Brasileira e até do Real Madrid, o maior clube de futebol do mundo, agora distante dos gramados, está entrando para outro campo: o da política. E esteve em Porto Velho nesta semana. Veio atendendo convite do prefeito Léo Moraes, seu correligionário do Podemos, partido pelo qual Luxemburgo vai disputar uma cadeira ao Senado pelo Estado de Tocantins, onde mora há 20 anos.
Luxemburgo e Léo Moraes participaram, juntos, do programa Papo de Redação da Rádio Parecis FM. A entrevista de Luxemburgo foi daqueles momentos que ficarão na história do rádio rondoniense. Conversando com Beni Andrade, Erik Araújo e Sérgio Pires, com a participação de Everton Leoni, o famoso técnico do futebol lembrou o começo da sua carreira, falou que é necessário planejamento e gestão para o futebol, mas preferiu não criticar os jogadores de hoje. Questionado sobre o fato de que a maioria dos torcedores não sabe o nome e nem conhece os jogadores atuais da Seleção, Luxemburgo optou por falar nas mudanças em campo, onde hoje, ao invés de mantermos nosso estilo, estamos tentando copiar o futebol europeu, que nós sempre vencemos.
Empresário da Comunicação no Tocantins, com sua rede de TV afiliada à Record, Luxemburgo faz palestras, orienta, ensina Brasil afora. Veio a Porto Velho para conhecer vários projetos para o esporte da administração de Léo Moraes e, também, comandar uma oficina de debates sobre o tema. Defende com unhas e dentes a volta dos campinhos de futebol, pequenos e de barro, como é o campo do 13, em Porto Velho, só como um exemplo, para se começar a formação dos garotos que poderão ser craques do futuro. Durante o bate papo com os Dinos, uma chuva de mensagens, todas recheadas de elogios ao grande personagem do esporte, coloriu ainda mais o programa.
Léo Moraes também participou, falando sobre uma série de iniciativas que ou estão começando ou estão em andamento, para movimentar os esportes na sua cidade. Um dos destaques foi um campeonato de futebol de salão, que já iniciou e que conta com mais de 120 equipes. Porto Velho amplia seu trabalho direcionado não só ao futebol, mas também a outras modalidades. As melhorias no esporte, que começaram na gestão passada, agora serão ainda muito ampliadas.
CABO DACIOLO, CANDIDATO AO SENADO, PARTICIPA DE FEIRA DE TURISMO NO RIO COMO SE FOSSE DE RONDÔNIA
Por falar em Senado, o néo-candidato por Rondônia, que está sendo chamado de Múcio Atayde 2, já está em campanha. Isso mesmo. Embora tenha dado à Justiça Eleitoral um endereço em Ariquemes, onde afirma residir desde o início deste mês, o carioca da gema Cabo Daciolo foi personagem vista todos os dias, durante uma feira de Turismo no Rio de Janeiro. Aliás, a maior feira de turismo da América Latina, promovida pela ABAV, no Rio Centro, maior local de eventos da capital dos fluminenses. Daciolo se postou principalmente muito próximo ao estande do Governo do Estado Rondônia, durante cerca de três horas, na quinta-feira, falando com visitantes e empresários, muitos dos quais faziam foto com ele.
Na feira também há uma delegação da Prefeitura de Porto Velho, mas no estande municipal não houve presença mais próxima do agora concorrente ao Senado (seria cômico, não fosse trágico!). Alguns mais fãs, mesmo das delegações rondonienses, se apressaram a tirar fotos com o político conhecido por sua frase “Glória a Deuxxx”, sempre dita com forte sotaque carioca. Houve até quem levasse uma espécie de puxão de orelhas, por estar dando atenção a que uma autoridade rondoniense chamou de “falta de respeito para com nosso Estado”!
Não se sabe ainda os motivos de Daciolo, que ficou conhecido no país por ter disputado a Presidência da República, decidiu aventurar-se em Rondônia. Sexto colocado quando concorreu e tendo ficado à frente de campanha milionária, como a do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meireles e de nomes muito mais conhecidos, como Marina Silva e Álvaro Dias, Daciolo acabou recebendo quase 1 milhão e 350 mil votos. Terá ele alguma chance por aqui? Só por um milagre divino, certamente!
GOVERNO COMEMORA SUCESSO DE PARCERIA COM HOSPITAIS PRIVADOS E PLANEJA COMPRA DO NOVO HEURO
Centenas e centenas de cirurgias realizadas. Só em julho, 2.214. Combate efetivo contra as filas que se sucediam, com pacientes esperando longo tempo em filas de espera. Uma parceria com os hospitais particulares que está dando muito certo. E muitos planos para melhorar ainda mais a saúde pública, inclusive com a compra de um hospital ou um prédio para sediar o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho. Tudo isso já está sendo concretizado e em planejamento, pelo governo de Rondônia, que tem dado um salto de qualidade nas questões da saúde dos rondonienses.
A parceria com os hospitais particulares é um sucesso. Dentre as unidades contratadas estão o Hospital das Clínicas, Hospital Santa Marcelina de Rondônia, Complexo Hospitalar Central, Hospital de Amor Amazônia, Hospital 9 de Julho, Hospital Prontocordis, além das clínicas especializadas Médicos dos Olhos Oftalmologia e Sol Oftalmologia Porto Velho. A mais recente ampliação foi com a adesão da empresa IRB Prime Care, localizada no Complexo Hospitalar Central, em Porto Velho. Este local conta com profissionais qualificados e já realiza mais de 10 procedimentos cirúrgicos eletivos por dia, nas áreas de ortopedia, cirurgia geral e urologia.
O governador Marcos Rocha comemora os bons resultados liderados pela Sesau, sob o comando do secretário Jefferson Rocha, lembrando que “o trabalho para fortalecer a rede hospitalar é contínuo e reflete a prioridade de sua gestão em cuidar das pessoas. Seguimos trabalhando para que o cidadão rondoniense tenha acesso ao que há de melhor em atendimento hospitalar. O nosso objetivo é salvar vidas, reduzir o sofrimento de quem espera e garantir que cada pessoa seja atendida com respeito, eficiência e humanização”, analisa. Sobre a compra do novo hospital, em breve haverá novidades.
NAZIF, JESUALDO, EXPEDITO, FÁTIMA, JAQUELINE: NOMES CONHECIDOS PODEM DISPUTAR A CÂMARA FEDERAL EM 2026
Gente que já teve importante espaço na política local, está se preparando para voltar no ano que vem. Na relação, pelo menos dois ex-prefeitos e ex-deputados. De Porto Velho, quem deve voltar a disputar uma cadeira na Câmara Federal é Mauro Nazif, prefeito por um mandato à frente da Prefeitura da sua cidade, mas com destacada atuação no Congresso. O outro é Jesualdo Pires, até hoje lembrado como um dos melhores prefeitos de toda a história de Ji-Paraná. O três vezes deputado e uma vez senador Expedito Júnior faz parte deste pacote de bons de urna que estão se aquecendo para voltar aos gramados da disputa eleitoral.
Tem mais gente: o deputado estadual Ezequiel Neiva já confirmou que disputará uma das oito cadeiras a que Rondônia tem direito. Não se pode esquecer um nome fortíssimo: o da ex-senadora Fátima Cleide, que na última eleição fez quase 29 mil votos. A primeira dama de Cacoal, Joliane Fúria, que também teve votação expressiva e só ficou fora por questões da legenda, como Fátima, é outra que pode voltar a concorrer. A ex-deputada Jaqueline Cassol é outro nome provável desta relação, assim como pode voltar o ex-deputado Luiz Cláudio da Agricultura.
Há nomes que, por enquanto, ainda não se definiram, mas que estariam em qualquer relação de postulantes, com chances reais de eleição. Um deles é o prefeito de Vilhena, Delegado Flori, que tem sido instalado, inclusive a concorrer numa chapa majoritária ao governo do Estado. O outro é o do duas vezes prefeito de Jaru, Jãozinho Gonçalves. A relação, contudo, não para de crescer.
QUE NINGUÉM SUBESTIME O SONHO DA MARIA FUMAÇA VOLTAR A IR ATÉ A IGREJA DE SANTO ANTÔNIO!
Ainda não tem detalhes. Contudo, mais de uma vez o prefeito Léo Moraes já deixou escapar que está ainda na fase de estudos, mas sem dar muitos detalhes, uma grande surpresa que está sendo preparada para o porto-velhense e os milhares de pessoas que nos visitam. Pois é bom que todos preparemos nossos corações: a velha Maria Fumaça, a Locomotiva 18, que foi uma das maiores e mais incríveis atrações dos 111 anos de Porto Velho, dentro de algum tempo – pode até demorar um pouco mais do que se gostaria – pode voltar a andar não só no pequeno trecho em que foi recolocada para funcionar, na festa de aniversário da Capital, mas pode ir muito mais longe.
Por ordem do Prefeito, o assunto está sendo tratado na Secretaria de Turismo e Cultura. O secretário Paulo Moraes e seu braço direito, o professor Aleks Palitot, falam muito pouco sobre o tema, porta afora, mas dentro das atividades do dia a dia, a volta do trem que encantava a todos, principalmente na década de 80 do século, quando, aos domingos, levava centenas e centenas de pessoas da Praça Madeira Mamoré até a Igreja de Santo Antônio.
Se poderia imaginar que o projeto em curso é por demais otimista. Não é. Quando a velha locomotiva apitou, na comemoração dos 111 anos da cidade, era uma cena praticamente inimaginável. Ela voltou a funcionar depois de mais de um mês de trabalho de uma equipe do Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Agora, claro, o desafio é mais complexo, porque depende da reposição dos trilhos e várias outras melhorias. Mas se Léo e seu time já conseguiram o que ninguém imaginava, por que não sonhar com a volta do passeio até Santo Antônio?
TEZZARI AFASTADO DA CÂMARA EM OPERAÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA É DE PRÁTICA DE “RACHADINHA”
Foi uma surpresa geral a presença da polícia rondoniense na Câmara de Vereadores da Capital, na manhã da sexta-feira. A boataria correu solta, mas quando se soube que o alvo principal da operação era o vereador Thiago Tezzari, a surpresa se multiplicou. Atuante, com uma história de vida exemplar, secretário tanto na Prefeitura de Porto Velho quanto na de Cacoal, é a segunda vez que há denúncias contra ele. Na primeira, dois anos depois, foi totalmente absolvido e até elogiado, em nota, por quem liderou as investigações à época. Afora isso, nada mais contra o agora vereador. A atual investigação determinada pela Justiça, contudo, colocou Tezzari e membros da sua equipe como suspeitos pela prática de “rachadinha”, aquela malandragem do político receber, de volta, o que paga a membros da sua equipe.
Segundo nota emitida após a operação, “a investigação conjunta apura a possível prática dos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, envolvendo o vereador Tezzari, cinco dos seus assessores parlamentares e outros investigados. O esquema teria como base as práticas conhecidas como “rachadinha” e “funcionários fantasmas”, utilizadas para o desvio e apropriação de parte da remuneração de ocupantes de cargos comissionados”.
A primeira decisão contra o vereador, foi a determinação do seu afastamento do cargo por 30 dias e da proibição dos outros cinco investigados. Na operação policial, que envolveu equipes de várias Delegacias, foram realizadas buscas também na residência dos denunciados.
VEREADOR NEGA TUDO, DIZ QUE ESTÁ SENDO INJUSTIÇADO NOVAMENTE E PERCORRE A MÍDIA PARA SE DEFENDER
“Sou um político que não teve um só crescimento no seu patrimônio. Pelo contrário. Fiquei mais pobre. O que tenho feito, com meu dinheiro, é ajudar os outros. Nos extratos bancários, há muitas saídas, não entrada de dinheiro. Eu e alguns membros da minha equipe, por exemplo, ajudamos um amigo comum, que está sem renda e estudando Engenharia em Ji-Paraná. São 1.500 reais todos os meses, com a ´vaquinha´ que eu e alguns assessores fazemos para ajudar. Na investigação, esta doação é considerada como rachadinha, lamentavelmente”, defendeu-se.
Thiago Tezzari está enfrentando o problema, segundo ele, com a certeza de que há uma grande injustiça sendo praticada. Ele afirma que um antigo colaborador, por vingança, fez as denúncias, que, garante, não têm qualquer base na realidade. . Ele, Thiago, jamais foi ouvido sobre as denúncias, ao menos até agora. Afastado do seu cargo, ele também lembra que tem mexido com muitos interesses, falando sobre a questão do lixo em Porto Velho, “um negócio de 2 bilhões de reais”, embora não se aprofunde no assunto.
Tezzari percorreu vários microfones, ainda na sexta, negando todas as acusações e dizendo que quem o conhece sabe que ele não é preocupado com dinheiro. E que o que tem feito é distribuir muito do que ganha com quem precisa. Nos extratos de suas contas, repete, vai se encontrar saídas, mas muito poucas entradas. E lembrou que quando foi atacado, no tempo do caso dos ônibus em Porto Velho, houve um grande destaque na mídia, como agora. Mas quando recebeu uma nota de apoio das autoridades, elogiando sua conduta, “foram apenas duas ou três linhas” Tezzari esperneia e garante que só espera que seja feita “a verdadeira Justiça!”.
NO PAÍS DOS 92 MILHÕES QUE RECEBEM ALGUM TIPO DE AJUDA DOS GOVERNOS, O QUE IMPORTA SÃO OS 12 FERIADÕES QUE VIRÃO
No Brasil dos pobres, onde 92 por cento da população, hoje, recebe algum benefício social dos governos (principalmente do federal); onde a mão se obra anda escasseando, porque poucos aceitam trabalhar para ganhar pouco, já que ganham sem trabalhar, a cultura dos feriados é mais uma prova concreta de que, quanto mais precisa, menos um país que não quer crescer faz festa, feriados e feriadões. E o ano que vem é mais um daqueles em que o país vai parar dezenas de vezes, com feriadões imensos, seguidos, parando a produção e deixando desesperados aqueles que vivem das vendas do dia a dia, da porta aberta e que, no final do mês, com ou sem feriado, precisam pagar seus imensos compromissos.
Vejamos: haverá nada menos do que 12 feriadões possíveis, já que em muitas datas caem em quintas-feiras, sextas-feiras, terças-feiras e segundas. Começa com o Ano Novo. O 1º de Janeiro cairá numa quinta-feira. Alguém vai trabalhar na sexta, dia 2? O 17 de fevereiro, será uma terça-feira de Carnaval. Ou seja: chance de adeus ao trabalho na segunda anterior. O feriadão da Sexta-Feira Santa (em 26 vai cair no dia 03 de abril), outra extensão sem trabalho. E o Tiradentes, no 21 de abril? Cairá numa terça. Ou seja….
Tem mais: O 1º de Maio cairá numa sexta; Corpus Christi , 4 de junho, numa quinta-feira; o 7 de Setembro numa terça; Nossa Senhora Aparecida, no 12 de outubro, numa segunda. O Finados, 2 de novembro, numa segunda; o 20 de janeiro, Dia da Consciência Negra, que não é feriado em todo o país, numa sexta e o Natal também numa sexta. O único feriado nacional do ano que vem que cairá num domingo é a Proclamação da República. Isso, se não surgir alguma lei que transfira a comemoração para a segunda-feira, apenas para termos mais um feriadão. Inacreditável!
GEDEÃO: UM OLHO NA PRESIDÊNCIA, OUTRO EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS QUE AFETAM A COMUNIDADE
Não é só a árdua missão de comandar a Câmara de Vereadores de Porto Velho, com toda a sua complexidade. O vereador Gedeão Negreiros, presidente da Casa, também se movimenta por toda a cidade, sempre atento aos problemas das comunidades e buscando soluções junto à Prefeitura Municipal. Recentemente, Gedeão registrou sua preocupação com a situação do trânsito na zona central de Porto Velho, reivindicando melhorias, reinstalação de placas de sinalização, pintura horizontal e implantação de redutores de velocidade em cruzamento movimentado.
Para Gedeão, o cruzamento da Avenida Presidente Dutra com a Avenida Carlos Gomes, no bairro Caiari, exige atenção especial, inclusive com a colocação de tachões ou mini-tachões, para ajudar a controlar o trânsito e dimimuir o perigo no local. Segundo vereador, o trecho apresenta situação crítica de segurança viária, com ausência de sinalização vertical e desgaste da pintura horizontal, o que tem aumentado o risco de acidentes. “O local tem grande fluxo de veículos e pedestres, próximo à Casa da Cultura Ivan Marrocos e a estabelecimentos comerciais, como lotéricas e papelarias. É comum o desrespeito à preferencial e o excesso de velocidade”, alertou.
Há, destaca o vereador e Presidente da Câmara, uma preocupação do seu mandato de sempre estar acompanhando acompanhando o caso e fiscalizando as ações do poder público “para assegurar que a população tenha um trânsito mais seguro e organizado”. Ele garante que sua missão de fiscalizar o Executivo e de buscar soluções para problemas que afetam a coletividade dos porto-velhenses, sempre serão prioridades no seu mandato.

