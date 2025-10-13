Mutirão retira mais de duas toneladas de lixo dos rios Machado e Urupá

Publicada em 13/10/2025 às 08h30
Na manhã da última sexta-feira, 10, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), participou de um grande mutirão de limpeza nos rios Machado e Urupá, em parceria com a 3ª Companhia de Polícia Ambiental. A ação resultou na retirada de mais de 2.000 quilos de resíduos, com o objetivo de preservar as margens dos rios e conscientizar a população sobre a importância da conservação ambiental.
A mobilização ocorreu dentro da área de extensão do município, com início às 7h30 e término às 11h30. Utilizando caiaques e embarcações, as equipes se dividiram entre a limpeza das águas e das margens, visitando residências, conversando com moradores e recolhendo resíduos encontrados às margens e nos quintais próximos aos rios.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz, o resultado superou as expectativas. "O evento foi planejado para reforçar a importância dos cuidados com o meio ambiente. A ação conjunta foi essencial para o sucesso do mutirão. Ficamos surpresos com a quantidade de resíduos recolhidos”, destacou o secretário.
Durante o percurso, foram encontrados diversos tipos de materiais, como garrafas PET, plásticos, isopor, garrafas de vidro, latinhas, sofás, geladeiras, cadeiras e até vasos sanitários. Segundo a Semeia, o plástico e o isopor estão entre os itens mais nocivos ao meio ambiente, pois levam décadas para se decompor.
A 3ª Companhia de Polícia Ambiental, sob o comando do Capitão Vandre dos Santos Alves, participou ativamente com seu efetivo, caiaques, barcos motorizados e veículos de apoio. "Foi uma ação muito importante. Retiramos uma grande quantidade de resíduos que prejudicam nossa fauna e flora. A conscientização da população é essencial, pois conseguimos remover quase uma caçamba cheia de lixo. Precisamos valorizar e cuidar dos nossos rios”, afirmou o capitão.
Também participaram do mutirão a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), o grupo Os Legendários Ji-Paraná, a Colônia de Pescadores Z-9 (Copejipa), Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (Coocamarji) e diversos voluntários.
