Mulher é morta a facadas e homem fica ferido em Colorado do Oeste

Publicada em 23/10/2025 às 08h50
Uma mulher identificada até agora apenas como “Célia”, foi encontrada morta em uma casa de madeira no bairro Angelin, na cidade de Colorado do Oeste, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 23.
Segundo as informações preliminares obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE, o homicídio teria acontecido durante a madrugada. Um homem que estava no local e foi ferido, conseguiu fugir e pedir socorro, mas quando a polícia chegou, a mulher já estava sem vida.
O corpo da vítima apresentava várias perfurações de faca, mas ela também teria sido espancada. As lesões, incluindo um corte profundo no pescoço, teriam deixado principalmente o rosto da mulher desfigurado.
O sobrevivente teria dito que o ataque, motivado por drogas (a mulher era usuária conhecida em Colorado), teria sido desferido por dois homens, cujos nomes foram repassados à polícia. Ambos os matadores já teriam sido presos, mas existem suspeitas de que um terceiro assassino também esteja envolvido.
