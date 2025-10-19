Mulher é baleada na mão e homem é morto a tiros em Ji-Paraná
Por rondoniatual.com
Publicada em 19/10/2025 às 10h00
No início da manhã deste domingo (19), um casal foi alvo de disparos em via pública na T-25 com a T-26 na K-0, bairro Alto Alegre, em Ji-Paraná.

A mulher, identificada como Ilana Cristina, foi baleada na mão e socorrida ao Hospital Municipal. Já o esposo, João de 34 anos popular “baladeira”, foi encontrado em uma rua próxima, morto com três tiros na região da costela.

 Informações apontam que o casal possivelmente foi interceptado próximo à residência, momentos depois de chegar de uma casa de shows na cidade.

 O caso agora deve ser investigado pela delegacia de homicídios do município de Ji-Paraná. 

