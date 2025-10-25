Mulher é agredida por ex-companheiro e foge para não ser morta

Publicada em 25/10/2025 às 08h40
Na sexta-feira, 24, uma mulher foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro em uma residência localizada na Rua H-10, bairro Açaí, em Vilhena.
A Polícia Militar foi acionada após denúncia de possível caso de violência doméstica.
Conforme relato da vítima, ela havia encerrado o relacionamento, mas o agressor não aceitava o término. Após ser seguida por ele em um estabelecimento, a mulher voltou para casa e o encontrou no local. Durante uma discussão, o homem desferiu socos, chutes e tentou enforcá-la.
A vítima conseguiu escapar e se abrigou na casa de uma ex-cunhada, acionando a polícia. O agressor fugiu antes da chegada da guarnição e não foi localizado durante as buscas.
De acordo com o boletim de ocorrência, o celular da mulher foi destruído pelo suspeito, pois continha gravações de agressões anteriores.
A vítima foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para registrar o caso e receber as devidas orientações.
