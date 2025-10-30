Mototaxista morre após perder o controle da moto na RO-383

Publicada em 30/10/2025 às 09h00
Uma mototaxista identificada pelo número 21, conhecida popularmente como “Net”, morreu no final da tarde desta quarta-feira (29) após sofrer um acidente fatal na RO-383, entre Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste, em Rondônia. A vítima havia acabado de retornar de Alta Floresta d’Oeste, onde tinha levado um passageiro, e seguia de volta para Rolim quando ocorreu a tragédia.
Segundo informações preliminares, Net teria perdido o controle da motocicleta nas proximidades da entrada da chácara do Dilson, cerca do quilômetro 8 da cidade de Rolim. Há suspeitas de que ela possa ter passado mal enquanto pilotava, o que fez com que a moto saísse da pista e caísse em uma área de vegetação.
Populares que passavam pelo local prestaram socorro imediato até a chegada de uma equipe de resgate. A mototaxista foi levada com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rolim de Moura, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois de dar entrada na unidade.
Net estava tralhando como mototaxista a pouco tempo, segundo informações.
A Polícia Militar foi acionada e a perícia criminal para invesigações do caso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!