MC Daniel sobre disputa judicial com ex: “A verdade sempre aparece”

Publicada em 31/10/2025 às 14h36
O cantor MC Daniel voltou a falar sobre as polêmicas envolvendo sua ex-namorada, a influenciadora Lorena Maria, e o processo judicial referente à pensão e guarda do filho do casal, Rás, de oito meses. O funkeiro afirmou que tem sido alvo de “mentiras” desde o fim do relacionamento, em julho deste ano, e que a situação tem sido emocionalmente desgastante.
Na última semana, o artista chegou a publicar nas redes sociais supostos comprovantes de pagamento, em resposta às acusações de que não estaria cumprindo o acordo financeiro. Ele explicou que os conflitos começaram após decidir formalizar, na Justiça, os termos de pensão, guarda e visitas. Pouco depois, MC Daniel apagou as postagens.
Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o cantor disse que tenta lidar com as críticas com tranquilidade. “É difícil, ainda mais quando é mentira”, afirmou. O músico ressaltou que tem a consciência limpa e que nunca deixaria de cumprir seus deveres como pai. “Eu deito a cabeça no travesseiro em paz, minha família sabe quem eu sou e o pai que sou pro meu filho.”
Encerrando o desabafo, MC Daniel destacou que acredita no tempo como aliado para esclarecer os fatos. “Pra mim é uma honra dar tudo pro meu filho que eu não tive. O tempo é o melhor remédio e a verdade sempre aparece”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!