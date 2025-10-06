Máximo conversa com Ivo Cassol sobre 2026; Confúcio pede reação à extrema-direita; e faltou expertise a Hildon Chaves

Publicada em 06/10/2025 às 08h55
João Amoedo é à direita que resiste com coerência e bom senso
CARO LEITOR, acompanhar as opiniões políticas e econômicas do ex-presidenciável e fundador do partido Novo, João Amoêdo, nas redes sociais é um alívio no tocante à coerência e bom senso, que põe à prova sua biografia política de ser um representante da direita liberal econômica no país e distante da hipocrisia da pauta de costumes da extrema-direita. Para quem não sabe, Amoêdo se afastou da presidência nacional do Novo para concorrer à Presidência da República em 2018 porque o Estatuto do partido à época proibia aos candidatos de possuir cargos de dirigentes partidários nos Diretórios em escala nacional, estadual e local. Como candidato a presidente nas eleições de 2018, Amoêdo obteve 2.679.745 votos nas urnas, conquistando 2,5% dos votos válidos e terminando o primeiro turno como o quinto presidenciável mais votado, superando nomes tradicionais da política, a exemplo do ex-senador Álvaro Dias e da ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Após anunciar apoio ao presidente Lula (PT-SP) no segundo turno das eleições de 2022, Amoêdo se desfiliou do partido Novo. A declaração do seu voto a Lula foi duramente criticada por correligionários, porém, não doeu na consciência dos críticos de Amoêdo, o apoio ao bolsonarismo e as pautas da extrema-direita.
Comunista
Os correligionários e críticos do fundador do partido Novo e ex-presidenciável João Amoêdo, chegaram a postar nas redes sociais ironias como: “Amoêdo, virou comunista?” #ironia.
Experiência
O carioca João Amoêdo é um banqueiro com vasta experiência no mercado por ter trabalhado no Citibank, BBA-Creditansalt e na financeira Fináustria. Foi vice-presidente do Unibanco e membro do conselho de administração do Itaú-BBA.
Observador
João Amoêdo tornou-se um observador do cenário político e econômico nacional com opiniões acima da polarização entre esquerda e extrema-direita. Entre tantas observações, ele fez uma crítica ao Congresso Nacional atual ao dizer que não é “de direita, como muitos dizem, é ser oportunista”.
Oportunista
Por que João Amoêdo considera o Congresso Nacional oportunista? Segundo ele, “há falta de princípios, coerência e planos para o Brasil, o que vale é a busca do voto e ser submisso a um líder populista”.
Afirmou
O ministro das Cidades, Jader Barbalho (MDB-PA), esteve na sexta-feira (03) em Cacoal para entregar 300 casas do programa social Minha Casa, Minha Vida. Barbalho, no seu discurso, afirmou que Lula (PT-SP) é o presidente da República que mais investiu em Rondônia.
Desafiou
O ministro Jader Barbalho (MDB-PA) desafiou os presentes ao evento e ao prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), a dizer se algum dia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) trouxe ao menos um prego, um parafuso ou uma arruela para Cacoal. Ninguém apontou uma obra iniciada ou concluída por Bolsonaro na capital da Região do Café, nem mesmo o prefeito Fúria.
Rota
O Seminário Rota 22 para engajar a militância do PL e conseguir novos filiados em Rondônia, encerrou no sábado (04) sua primeira rodada pelo estado em Porto Velho. O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) fez a fala de encerramento do evento, defendendo o fortalecimento do diálogo para preparar o Brasil e Rondônia para um novo tempo de liberdade e prosperidade.
Ausência
Os presentes ao Seminário Rota 22 em Porto Velho no sábado (04) sentiram a ausência do senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena) e do pré-candidato a senador, agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná). Segundo organizadores, Jaime tinha um evento familiar. Já Scheid disse que se encontra em Brasília, envolvido na organização da caminhada pela anistia que acontece amanhã (07) na capital federal.
Pauta
Falando em anistia, para o pré-candidato a senador, agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), a pauta mais importante nesse momento, é a anistia para os presos do 08 de janeiro e para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Conversa
O pré-candidato a governador, deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), esteve no final de semana conversando com o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura). A testemunha da conversa foi Josias Custódio, fiel escudeiro de Cassol e, segundo ele, Máximo foi pedir apoio ao homem do chapéu.
Tendência
Segundo o ex-vice-prefeito de Rolim de Moura, Josias Custódio (PP-Rolim de Moura), o ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) – impedido de disputar eleição por conta da Lei da Ficha Limpa – vai escutar todos os pré-candidatos a governador, porém, sua tendência seria apoiar o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) caso disputasse o governo de Rondônia nas eleições do próximo ano.
Voto
Por que a preferência do ex-governador Ivo Cassol (PP-Rolim de Moura) pelo senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) ao governo de Rondônia? Por conta do voto de Rogério a favor da alteração da Lei da Ficha Limpa no sentido de permitir Cassol voltar a disputar eleição. Porém, o sonho de Cassol acabou com a emenda do ex-juiz e senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).
Hermínio
Falando em alteração, com a canetada do presidente Lula (PT-SP) na Lei da Ficha Limpa, trouxe de volta a disputa eleitoral nomes que estavam impedidos de disputar a eleição, a exemplo do ex-deputado estadual Hermínio Coelho, que era do PT, depois foi para o PSD, migrou para o Agir, voltou para o PT e, recentemente, assinou ficha no PTRB, partido de espectro ideológico de extrema-direita.
Esquerda
Os partidos de esquerda, centro, centro-esquerda e da extrema-esquerda também estiveram reunidos em Ji-Paraná no sábado. O anfitrião foi o ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná). Neste caso, Gurgacz recebeu na chácara da Eucatur os representantes políticos, lideranças políticas e a militância do MDB, PDT, PT, PCdoB, PV, PSB, Rede e PSOL.
Voz
Com tom de desabafo e voz elevada, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) no evento Caminha Esperança no sábado (04) em Ji-Paraná, disse que é preciso reagir às provocações dos radicais da extrema-direita, por sua vez, para não ter medo e ficar acovardado para não deixar a extrema-direita eleger a maioria esmagadora ao Senado e Câmara dos Deputados.
Alfinetou
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) no seu discurso disse ainda que o presidente Lula (PT-SP) abre as torneiras do Banco do Brasil para o agronegócio para financiar a produção, mesmo assim, ainda é odiado. Ele também alfinetou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) ao dizer que a grande maioria dos ministros eram desqualificados, em especial, da Educação.
Endereçada
No seu discurso com muita energia, o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) disse que “nós podemos dar a virada, dar o grito de independência e dizer que Rondônia é nossa e não entregar o nosso estado para os oportunistas e politiqueiros.” Resta saber para quem foi endereçada essa sua última fala, ou seja, para os seus adversários políticos da direita ou da extrema-direita? Mas qual ou quais?
Parabéns
O prefeito Léo Moraes (Podemos) e toda sua equipe estão de parabéns pela agenda positiva para comemorar o aniversário de Porto Velho. Foram quatro dias de festa que entraram para a história da capital dos rondonienses. Por sua vez, um detalhe chamou a atenção: a presença de muitas famílias prestigiando todos os festejos para comemorar os 111 anos de Porto Velho.
Aniversário
A festa de aniversário dos 111 anos de Porto Velho, promovida pela gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), aqueceu o comércio local, garantiu a geração de oportunidades para microempreendedores, homenageou personalidades e contemplou artistas locais. Além disso, despertou no portovelhense o sentimento de pertencimento por meio dos portões abertos do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Faltou
Infelizmente, faltou essa expertise do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) e de sua equipe de promover com grandiosidade os festejos de aniversário de Porto Velho. A presente coluna cobrou da gestão Chaves, frente ao Prédio de Relógio, por diversas vezes, a realização do aniversário da cidade e o réveillon no sentido de promover o turismo e aquecer a economia local.
Marquise
O vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho), que preside a Comissão de Transição da Coleta de Lixo da capital, informou pelas redes sociais que a Prefeitura de Porto Velho emitiu ordem de serviço para a empresa Marquise voltar a realizar o serviço de coleta de lixo. Neste caso, o contrato com a Amazonfort foi cessado.
Membro
No sábado (04), em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o advogado eleitoralista Marcelo Barrozo tomou posse como membro efetivo da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABDRADEP). Marcelo é rondoniense e está voando no Direito Eleitoral em escala nacional.
Sério
Falando sério, as pautas recentes do Congresso Nacional, como o aumento do número de parlamentares, a flexibilização da Lei da Ficha Limpa, a anistia para os envolvidos na trama do golpe para abolir o Estado democrático de direito, a interferência na diretoria do Banco Central, o descaso com a responsabilidade fiscal e o aumento das emendas parlamentares, são apenas alguns exemplos que evidenciam esse oportunismo que João Amoêdo fala. Cabe a nós, que pagamos toda essa conta, trocá-los em 2026.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!