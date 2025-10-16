Maurício se acerta com Rocha; Mariana vai ao Senado; e Sílvia Cristina descarta PSDB de Hildon Chaves

Publicada em 16/10/2025 às 08h45
Federação União Progressista periga implodir
CARO LEITOR, fontes da capital federal revelaram à coluna que a federação partidária União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, periga implodir antes mesmo de ser oficializada no Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Neste caso, o casamento entre o União Brasil e PP ainda é extraoficial, mas já acumula desgastes por conta das disputas internas do comando da federação nas escalas estaduais e o envolvimento dos líderes da cúpula partidária em escândalos. Na escala estadual, por exemplo, o comando da federação União Progressista (UP) tem disputa em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro — além de Sergipe, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Tocantins e Rondônia. Quanto à divisão do comando nos demais estados, o PP ficará responsável por Acre, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Já o União Brasil liderará as decisões no Ceará, Goiás, Amazonas, Bahia, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Norte e Rondônia. Enquanto não é formalizada na Justiça Eleitoral, a União Progressista segue apenas como sendo uma utopia.
Insultos
No âmbito nacional da federação União Progressista (UP), recentemente, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), trocaram insultos publicamente com termos irônicos por conta da candidatura presidencial da federação nas próximas eleições.
Descartou
A troca de insultos ocorreu depois da fala do senador Ciro Nogueira (PP-PI), quando descartou o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), como candidato à Presidência da República pela federação União Progressista. Caiado perdeu a sua grande marca na política, a diplomacia. Para Nogueira, o melhor nome para a direita apoiar é o do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR).
Silêncio
Já em relação aos escândalos, o presidente nacional do União Brasil, advogado Antônio Rueda, é acusado pela Polícia Federal de suposto envolvimento com empreendedores do PCC. Aliás, os parlamentares federais e o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), filiados à legenda, mantêm silêncio sobre esse fato em escala nacional que atinge a cúpula partidária.
Ilustrar
Para ilustrar a disputa pelo comando da União Progressista (UP) na escala estadual, no caso de Sergipe, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) e o ex-deputado federal André Moura (União Brasil-SE), presidentes estaduais do PP e do UB, respectivamente, disputam o comando da federação naquele pequeno estado do Nordeste.
Apresentou
Na Paraíba, disputam o comando da federação União Progressista (UP) o deputado federal Agnaldo Ribeiro (PP-PB) e o senador Efraim Moraes Filho (União Brasil-PB), presidentes estaduais do PP e do UB, respectivamente. Agnaldo é tio do vice-governador Lucas Ribeiro (PP-PB), que é candidato à reeleição, e Efraim apresentou a sua pré-candidatura a governador.
Pacificado
No estado vizinho do Acre, está pacificado em torno do comando da União Progressista (UP), o governador Gladson Cameli (PP-AC), assumirá a presidência da UP e confirmou a vice-governadora, Mailza Assis (PP-AC), como pré-candidata ao governo estadual em 2026. Por lá, reina a paz.
Comando
A presidência do União Brasil em Rondônia é ocupada pelo ex-chefe da Casa Civil Júnior Gonçalves (União Brasil-Porto Velho), irmão do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho). Já o PP é comandado pela deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná). Contudo, o comando da federação União Progressista (UP) ficará com o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho).
Convergiram
Em Rondônia, acabou a disputa interna pelo comando estadual da federação União Progressista (UP). O deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) abriu mão do comando da UP para o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho). Neste caso, Maurício e Rocha convergiram.
Confirmou
Em conversa com a coluna, o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) confirmou que disputará a reeleição nas eleições do próximo ano. Já a sua irmã, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil-Porto Velho), disputará uma vaga ao Senado. Maurício jurou de pé junto que o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) é o seu segundo voto ao Senado.
Sorte
Falando em Senado, a deputada federal Sílvia Cristina (PP-Ji-Paraná) segue refém da sua própria sorte, ou seja, arriscar ficar na federação União Progressista e ser cortada na convenção, ou migrar para o PSD do ex-senador Expedito Júnior para disputar o Senado. Silvia descartou a possibilidade de filiação ao PSDB comandado pelo ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho).
Repensar
O deputado federal e ex-prefeito de Ariquemes, Thiago Flores (Republicanos), declarou recentemente que não disputaria um novo mandato na Câmara dos Deputados para disputar o governo nas eleições de 2026. O anúncio do parlamentar na época chegou a soar como uma alternativa para o comando do estado, mas acabou não encontrando eco no eleitorado rondoniense. Neste caso, Flores precisa repensar o seu futuro político.
Motocross
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) anunciou o apoio à realização do grande evento de motocross em Porto Velho, que acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro. A iniciativa, que promete movimentar o esporte e o turismo na capital, conta com emenda parlamentar de R$ 210 mil destinada pelo parlamentar.
Festa
Repercute ainda na capital do Café, a festa do Dia das Crianças em Cacoal. A festa contou com apoio do deputado estadual Cássio Gois (PSD-Cacoal) e o evento reuniu mais de 10 mil pessoas, premiou alunos do projeto Jovens Gênios. Cássio destacou a importância da educação e da valorização infantil.
Hospital I
A Faculdade Católica de Rondônia larga na frente e lança hoje o seu hospital universitário (HU). O evento acontece hoje (16), às 10 horas, no auditório da referida instituição de ensino superior. O HU da FCR será no antigo hotel Vila Rica, situado na avenida Carlos Gomes, e as obras já estão bastante adiantadas.
Hospital II
Falando em hospital, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) anunciará nos próximos dias, ao lado do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e da reitora da Unir, Marilia Pimentel, a compra do Hospital das Clínicas. Esse servirá de Hospital Universitário para a UNIR.
Filiação
Na noite de ontem (15), o MDB de Porto Velho recebeu a filiação de mais de trinta jovens à legenda, um suspiro para um partido que precisa renovar os seus quadros partidários para não sucumbir nas eleições do próximo ano. O movimento de filiação foi liderado por Fabricio Donizete, recém filiado à legenda.
Sério
Falando sério, a federação União Progressista, formada pelo União Brasil e PP, ainda não reconhecida pela Justiça Eleitoral, segue por caminhos estreitos em escala nacional e estadual. Com a bancada gigante no Congresso Nacional, a UP enfrenta nos últimos dias momentos de “turbulência” provocados pela permanência dos ministros ligados ao UB e ao PP no governo Lula e por divergências na escolha do candidato à presidência da República em 2026. Se resistir à turbulência, a UO pode resultar bem menor do que o anunciado.
