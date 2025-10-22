Marcos Rogério quer mesmo é o Governo de Rondônia; quatro vão atrás de Cassol; e Maurício deve indicar chefe do DER

Publicada em 22/10/2025 às 08h17
MUITOS QUEREM A CADEIRA DE MARCOS ROCHA. FÚRIA PODE SER A SURPRESA E CONFÚCIO VEM COM APOIO TOTAL DOS LULISTAS
Os números da pesquisa para o Governo, mostrados pelo instituto Real Time Big Data, no final de semana, mostraram praticamente um empate entre três dos nomes que querem a cadeira de Marcos Rocha, no ano que vem. Marcos Rogério e Fernando Máximo lideram, mas o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, surge logo atrás, o que animou seus eleitores. Basicamente, Rogério e Máximo já são nomes fortes em todas as regiões do Estado, mas Fúria, a apenas cinco pontos dos dois, segundo a pesquisa, tem um potencial muito forte. Ele praticamente não tem votos em Porto Velho. Caso consiga entrar na Capital, este poderá ser o trunfo decisivo para sua campanha.
Quem está com a missão de montar uma chapa com Fúria na cabeça e um nome forte em Porto Velho, é ninguém menos do que o experiente Expedito Júnior. E ele tem atuado neste sentido. Já procurou um empresário e político que é praticamente uma unanimidade na Capital e, em breve, poderá bater o martelo. Ventos palacianos também indicam que o nome do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, poderia ser uma opção muito quente, numa parceria (que não pode ser descartada) de Fúria com o grupo político, liderado por Marcos Rocha, que ocupa o Palácio do Governo, atualmente.
Há ainda uma questão, na corrida ao Governo, que precisa ser analisada. Marcos Rogério só pensa na cadeira de Rocha, mas Fernando Máximo, que também está com um pé no PL, obviamente não concorreria contra Rogério ou vice-versa. Há um acordo entre os dois: quando chegar a hora, será feita uma ampla pesquisa em todo o Estado. Quem estiver melhor concorreria ao Governo, o outro ao Senado. Obviamente que tudo isso pode mudar, porque os ventos da política raramente sopram para o lado que se espera.
Há, ainda, correndo por fora, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Ele está distante de Rogério e Máximo, mas a poucos pontos de Fúria. Enquanto o prefeito de Cacoal tem sua grande deficiência na Capital, com Hildon é o inverso. Ele precisa de um vice, daqueles que ajudam a decidir eleição, vindo de uma grande cidade, como Ji-Paraná, apenas para usar como exemplo, para crescer onde ainda é seu grande problema. Ele continua conversando com Jesualdo Pires, nome quentíssimo, as até agora não houve avanços.
Por fim, o grande nome da esquerda rondoniense, o senador Confúcio Moura. Na pesquisa ele está empatado com Hildon, mas há perspectiva de crescimento, na medida em que todos os partidos que apoiam o governo do presidente Lula se unirem a ele. Confúcio tem a vantagem de ser apoiado pelos principais partidos de esquerda, como o PDT de Acir Gurgacz e o PT de Fátima Cleide. Além disso, sua campanha tem na organização o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho. A desvantagem é que a direita e os conservadores o querem ver pelas costas. A falha da pesquisa foi não ter incluído o nome do vice-governador Sérgio Gonçalves, que também quer a cadeira de Rocha. Neste momento, é este o quadro da sucessão estadual em Rondônia!
NOVAS MUDANÇAS NO GOVERNO VÃO AMPLIAR ESPAÇO DE MAURÍCIO CARVALHO E CRISTIANE LOPES
Pode acontecer ainda nesta semana. Novas mudanças no governo de Rondônia estão na bala da agulha para acontecer, desta vez para concretizar medidas de acordos políticos do governador Marcos Rocha com os deputados federais Maurício Carvalho e Cristiane Lopes. O pacote de medidas faz parte dos projetos de todos os membros do União Brasil, partido que, na prática, está agora nas mãos de Rocha. Não há, claro, muitas informações sobre o tema, até porque este tipo de conversação política é sempre feita da porta para dentro e nunca para fora.
Pelo menos duas secretarias importantes poderão ser geridas, a partir do acordo, por indicados pelos dois parlamentares. Uma delas é de obras em rodovias, o DER, que ficaria com um indicado por Maurício Carvalho. Cristiane Lopes indicaria o comando de uma secretaria ligada ao desenvolvimento econômico, a Sedec. Claro que cargos no segundo escalão também fariam parte do pacote. Tudo isso é apenas registro de conversas de bastidores, já que não há comentário oficial de nenhuma das autoridades.
Maurício, atual líder da bancada rondoniense no Congresso, está se colocando como candidato à reeleição. A irmã dele, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, deve concorrer ao Senado. Cristiane vai em busca do segundo mandato na Câmara. O governador Marcos Rocha tem como principal meta assumir uma cadeira ao Senado, onde tem aparecido em todas as pesquisas em primeiro ou, no máximo, segundo lugar.
MARCOS ROGÉRIO QUER MESMO O GOVERNO, EMBORA OS BOLSONARO PEÇAM QUE ELE DISPUTE A REELEIÇÃO
Quem convive mais de perto com o senador Marcos Rogério, tem certeza absoluta: ele será candidato ao Governo do Estado e não ao Senado, no ano que vem. Embora o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro e da primeira dama, Michelle, quando esteve em Ji-Paraná recentemente, o desejo do atual senador do PL é liderar uma chapa para concorrer à sucessão de Marcos Rocha. Bolsonaro queria que Rogério formasse uma dupla com o ainda desconhecido empresário Bruno Scheid, também de Ji-Paraná, sonhando que ambos teriam chances de chegar lá. No caso de Marcos Rogério, seria possível. Mas no de Scheid, muito difícil, mas não impossível.
Marcos Rogério tem deixado claro, inclusive nos seus discursos no plenário, que os temas que o atraem são relacionados com o atual governo. Tem posições críticas em relação à saúde pública, educação e segurança, principalmente, mas também eventualmente aborda outras questões. Seus pronunciamentos, no geral, são de quem sonha em ser Governador e não com mais um mandato como senador.
Assim como se destacou na chamada CPI do Circo, quando se tornou personagem nacional, ao defender o então presidente Bolsonaro, ganhando todos os duelos verbais com seus oponentes, Marcos Rogério também tem repetido uma atuação elogiada na CPMI do INSS, onde escancara a roubalheira a que nossos velhinhos foram submetidos. Ele chegou a decidir que, caso Ivo Cassol disputasse o Governo, optaria pelo Senado. Sem Cassol, contudo, Marcos Rogério é candidatíssimo à cadeira de Governador.
OS QUATRO PRINCIPAIS NOMES NA CORRIDA AO GOVERNO ESTÃO ATRÁS DO APOIO DE IVO CASSOL. QUAL CONSEGUIRÁ?
Por falar em Cassol, ele tem sido procurado por candidatos para a disputa de 2026. Adailton Fúria foi um deles. Hildon Chaves já conversou várias vezes com o ex-governador e ex-senador. Neste final de semana, foi a vez de Marcos Rogério e Fernando Máximo, juntos, irem até a casa do homem do chapéu, para conversarem sobre a disputa que se avizinha. O trio apareceu sorridente e fazendo sinal de positivo, gesto tradicional do próprio anfitrião, usufruindo de um churrasco na fazenda dos Cassol, próximo a Rolim de Moura.
A força política do ex-governador ainda é notória, mesmo ele afastado do poder há longos anos. Desde 1º de abril de 2010 ele não é mais governador. Já há 15 anos, portanto. Eleito senador, perdeu o mandato em dezembro de 2018, ou seja, há quase sete anos ele está fora de algum mandato. Esta é a segunda eleição que não pode participar, numa dessas grandes injustiças praticadas contra alguns políticos no Brasil. Mesmo longo das urnas há tanto tempo, as pesquisas apontam que ele seria o candidato preferido do eleitor rondoniense, caso pudesse disputar o Governo.
Não é por acaso que, com exceção de Confúcio Moura, seu adversário, todos os demais concorrentes vão em buscar do seu apoio. Cassol está pensando em lançar sua filha Juliana como candidata, mas parece que ouviu um não, ao menos até agora. Dos cinco possíveis candidatos ao Governo, apenas Confúcio Moura não pede e não quer o apoio do seu adversário de longos anos. Ainda mais que Confúcio, hoje, está muito mais à esquerda do que em recente passado. Cassol é a antítese da ideologia defendida por seu sucessor no comando do Estado.
DERROTA DE MARINA E DAS ONGS, VITÓRIA DO BRASIL: VAMOS PODER TIRAR ATÉ 30 BILHÕES DE BARRIS DE PETRÓLEO DO MAR
Finalmente uma derrota de Marina Silva e dos seus patrões, as ONGs internacionais e uma grande vitória do Brasil! Depois de todos os esforços feitos pela ministra do Meio Ambiente (não está na hora de ela cair fora, de novo, como ocorreu quando ela tentou impedir a construção das usinas do Madeira?) para prejudicar o desenvolvimento do nosso país, até que enfim saiu a licença ambiental para exploração de petróleo da Margem Equatorial. É uma área de 2.200 quilômetros de litoral do Norte e Nordeste, desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, com reservas de até 30 bilhões de barris de petróleo. Significará mais um salto na produção nacional de combustíveis.
Mesmo com a feroz oposição da ministra, que se especializou em atender as ONGs e prejudicar o Brasil, como o está fazendo na questão da BR 319, a mão do presidente Lula foi mais pesada e o Ibama, enfim, autorizou a Petrobras a começar a exploração, o que deverá acontecer em meados do ano que vem. A imensa área é considerada uma das novas fronteiras do petróleo e do gás no Brasil. Segundo o Ibama, a licença foi concedida depois de uma série de aperfeiçoamentos no projeto da Petrobras, o que é apenas uma explicação simplória. Na verdade, a ordem veio de cima.
Enquanto os que se lixam para o crescimento do nosso país e a autossuficiência em petróleo, atendendo as pressões internacionais, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou a decisão. Para ele, a exploração da Margem Equatorial é o futuro da soberania energética brasileira, coisa que Marina e as ONGs, obviamente, combatem. Segundo o governo, a perfuração dos poços, que deve durar cinco meses, vai avaliar a quantia exata de petróleo e gás natural em escala comercial. Golaço para o Brasil, zero para Marina e sua turma!
NOS 42 ANOS DA ASSEMBLEIA, 2.400 PARTICIPARAM DA CORRIDA DA DEMOCRACIA E 600 DO AULÃO PARA O ENEM
Os 42 anos da Assembleia Legislativa de Rondônia foram comemorados com uma longa e vitoriosa programação. A comunidade prestigiou em cheio e as iniciativas, tanto as relacionadas com atividades esportivas, quanto as sociais e as direcionadas à Educação. Todas as ações receberam grande público. O maior de todos os eventos foi a Corrida da Democracia, em sua terceira edição, que teve a participação de 2.400 corredores, divididos em várias categorias, todas disputando prêmios. O presidente Alex Redano prestigiou o evento, participando da largada e sendo aplaudido pelo público e participantes da corrida.
Cidadania. Assistência social. Emprego. Previdência. Diversão. Dignidade. Essas palavras definiram o domingo, 19 de outubro, em que a Assembleia Legislativa de Rondônia comemorou os 42 anos de fundação da Casa de Leis. Os participantes do Domingo festivo tiveram acesso a vários serviços, como vacinação, emissão de documentos e busca de empregos. Tudo isso foi possível graças às parcerias firmadas entre o Poder Legislativo e diversas instituições. Diversão para as crianças, serviços sociais diversificados, apoio às famílias, enfim, a ALE comemorou seu aniversário fazendo o que faz de melhor: atendendo a coletividade.
Destacou-se ainda, na programação, um Aulão preparatório para o Enem, que lotou o plenário onde foi realizado, com a participação de pelo menos 600 estudantes, muitos que vieram de outras cidades, para participar do evento. Alguns hotéis da Capital, aliás, ficaram lotados no final de semana, com a presença de grande número de pessoas, principalmente jovens, que queriam participar do Aulão. Corredores de outras cidades também vieram para a Corrida da Democracia. Destaque-se a atuação das equipes da Comunicação da Assembleia, liderados pelo comandante geral Alessandro Lubiana e pelos jornalistas Elaine Maia e Cícero Moura.
BR 364 CONTINUA SUA MATANÇA: EM MENOS DE TRÊS DIAS, MAIS CINCO MORTES EM DOIS ACIDENTES
Quando a BR 364 terá segurança para que não morra mais tanta gente em seu leito problemático, em suas curvas perigosas e nas pontes, algumas mal sinalizadas? Em menos de 72 horas, mais cinco vítimas fatais foram registradas, além de vários feridos, incluindo duas pessoas da família do deputado federal Lúcio Mosquini, ambas hospitalizadas, mas que não correm risco de morte. Na primeira colisão, causada por uma ultrapassagem que não deu certo, repetindo-se uma causa que tem se repetido em dezenas de acidentes fatais.
Na tripla colisão, três pessoas morreram em Jaru, no sentido Ouro Preto do Oeste. O acidente envolveu uma caminhonete Toyota SW4, um Toyota Corolla e uma Chevrolet Tracker. A violência colisão destruiu um dos veículos e parcialmente os outros dois, resultando na morte de um empresário de Jaru, um ocupante do seu carro e outro morador de Ji-Paraná, que estava no Corolla destruído. A irmã e o cunhado do deputado Mosquini estavam num dos veículos e ficaram feridos, permanecendo hospitalizados.
Dois dias depois, mais duas vidas perdidas na assassina BR 364. O novo acidente mortal aconteceu nas proximidades da ponte do Rio Leitão, entre Ji-Paraná e Presidente Médici, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio. Um dos veículos envolvidos na colisão pegou fogo e ficou completamente destruído pelas chamas. Duas pessoas morreram. Ou seja, em menos de três dias, mais cinco rondonienses perderam a vida na perigosa BR, que precisa ser duplicada em toda a sua extensão e não apenas em alguns trechos.
LÉO TRABALHA DURO E TEM ENFRENTADO INJUSTIÇAS. MAS OS RESULTADOS DE SEU GOVERNO SÃO CONCRETOS
Quem conhece Léo Moraes, sabe que ele é trabalhador workaholic, ou seja, viciado em trabalho. Mal dorme e já está na batalha novamente. Não é por acaso que tem uma aprovação acima da média, para quem tem pouco mais de nove meses e meio de governo. Já há no ar um clima melhor entre a população. O combate feroz às alagações tem ajudado. A batalha por uma cidade limpa também. A grande festa de aniversário da cidade, algo jamais visto antes, também serviu para mobilizar o porto-velhense e aproximá-lo ainda mais da sua cidade. Claro que há ainda muitas deficiências, muitos problemas a serem superados, mas seria de um exagero atroz cobrá-los todos, de quem não está nem a 300 dias no poder.
No geral, Léo tem ido muito bem. Contudo, aqui e ali tem sido alvo de ataques duros vindos de uma oposição bastante reduzida. Algumas críticas até são merecidas e ajudam a corrigir rumos da administração. Mas há outras claramente exageradas, com ataques pessoais inclusive, que não representam a verdadeira política. Caso haja algum erro, algum ato ilegal, qualquer que seja ele, é importante que os órgãos de fiscalização atuem, corrigindo o que deve ser corrigido ou punindo, caso tenha havido irregularidades. Daí em diante, é exagero.
Afora isso, não se pode culpar Léo Moraes por querer fazer as coisas, eventualmente atropelar a burocracia, correr contra o tempo, tentar fazer o que ele acha que não foi feito. A vida pública é algo complexo. Os desafios são imensos e a batalha diuturna. Criticar o que não está correto faz parte do jogo. O exagero é que assusta. Houve algo errado? Que sejam punidos os responsáveis. Mas não reconhecer que há muito tempo Porto Velho não vive novos tempos, com muito sendo feito em tão poucos meses e apenas viver de denúncias, uma atrás da outra, como se houvesse uma prática ilegal continua, é, sem dúvida, uma visão distorcida do que está havendo nesta Capital. Léo vai bem e tende a melhorar ainda mais. Não será fácil mudar a opinião pública, que tem lhe dado tanto apoio.
SHOWS, BICICLETAS SORTEADAS, ALEGRIA: MAIS DE MIL CRIANÇAS NA FESTA DELAS
O evento reuniu famílias inteiras com brincadeiras, lanches, show Patrulha Canina e sorteio de inúmeras bicicletas. Foi no Residencial Morar Melhor, que se transformou em um grande parque de diversão durante a festa das crianças promovida pelo deputado estadual Eyder Brasil. Mais de mil crianças participaram da programação, que contou com brincadeiras, lanches, apresentações infantis e um animado show com os personagens da Patrulha Canina. Um dos momentos mais esperados foi o sorteio de várias bicicletas, que fez a alegria da garotada.
Moradora do residencial, Solange Maria Trevezim levou os três filhos para participar do evento e elogiou a iniciativa. “Foi tudo muito organizado, as crianças se divertiram bastante e a gente pôde viver um dia especial em família. Agradeço ao deputado por proporcionar esse momento para nossa comunidade”, disse.
Para o deputado Eyder Brasil, a ação representa mais do que uma simples comemoração. “Ver o sorriso no rosto delas é o que nos motiva a continuar trabalhando por uma Rondônia melhor”, concluiu o parlamentar.
PERGUNTINHA
Na sua opinião, com a vitória de uma candidato capitalista de direita, a Bolívia vai se recuperar depois de 20 anos sob governos socialistas, que levaram o país a uma grande crise econômica ou nem a mudança e o poder nas mãos de Rodrigo Paz, trocando a longa ideologia que dominava o país, nossos vizinhos vão se recuperar da difícil situação que estão vivendo?
