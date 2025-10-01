Marcos Rogério pavimenta reeleição ao Senado; Máximo é “sonho de consumo”; e Rocha deveria confiar em Maurício

Publicada em 01/10/2025 às 10h34
A regra de ouro na política é a palavra de honra
CARO LEITOR, que o mineiro tem fama de desconfiado, isso todo mundo sabe. Essa fama surgiu no início do século XVIII com a presença maciça de aventureiros, viajantes e tropeiros em Minas Gerais. Muitos desses forasteiros tinham a fama de roubar o bem mais precioso das famílias mineiras que viviam nas vilas e fazendas. Esse bem precioso não era o ouro, e sim, o queijo. O queijo servia de escambo. Isso porque dinheiro era raro naquela época. Sem dinheiro, a prática comum à época era o escambo, que é o ato de trocar um produto pelo outro, sem usar moedas. Na política mineira não é diferente, costumeiramente, os políticos mineiros precisam de tempo para absorver a informação que recebem, amadurecer a tratativa e tomar a decisão. Neste caso, não é diferente na política e entre os representantes políticos que fecham alianças e acordos com desconfiança um do outro. Por fim, a regra de ouro na política é a palavra de honra.
Honra
A palavra de honra como regra de ouro na política representa um ato de caráter e princípios, sendo um valor essencial, como visto em ditados que associam a honra à coragem e à retidão.
Confiança
Os políticos neófitos precisam compreender que a palavra de honra gera confiança. Por sua vez, honra e confiança são virtudes que não recebemos do dia para a noite, é preciso anos de lealdade, fidelidade e empenho para conquistá-las.
Beija-flor
Segundo o DCM, o PT poderá lançar o Neguinho da Beija-Flor para concorrer com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Senado no Rio de Janeiro. A estratégia da cúpula petista é derrotar o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) pelas urnas.
Edital
STF comunica o deputado federal licenciado e antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por edital. Com a publicação da citação, o parlamentar terá o prazo de 15 dias para manifestar ciência da denúncia. Se o deputado não se pronunciar, poderá ser julgado à revelia pelo Supremo.
Imagem
Depois da derrota com a PEC da Blindagem, parlamentares bolsonaristas, no sentido de melhorar a imagem perante a opinião pública, fecharam acordo para votar hoje (01) a isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil mensais, o que deve beneficiar dez milhões de brasileiros.
Pavimenta
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) pavimenta sua reeleição ao Senado tendo como coadjuvante na disputa o agropecuarista Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná). Esse último disputa sua primeira eleição como candidato a senador com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Sonho
Fontes da cúpula do PL revelaram à coluna que o sonho de consumo do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) é o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) como candidato a governador da sigla bolsonarista em Rondônia.
Desejo
Por que esse desejo do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) pelo deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) como candidato a governador pelo PL? Porque facilitaria a entrada de Rogério no eleitorado de Porto Velho.
Apoio
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) para consolidar a eventual possibilidade de disputar o governo, sabe que precisa do apoio do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). Neste caso, Máximo foi o elo de diálogo entre Léo e o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná), após vencidas as mágoas entre ambos.
Planos
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) sabe que a vitória de Máximo para o governo e o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) reeleito, atrapalham seus planos futuros de voltar a disputar o governo. Assim, Léo deverá apostar suas fichas no vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho).
Findar
Falando em atrapalhar, faltam cinco meses para findar o governo do Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) caso seja mesmo candidato a senador. Tanto Rocha, a primeira-dama Luana Rocha e o irmão Sandro Rocha precisarão ser abraçados com a saída do poder para disputar eleição.
Abraçados
Para serem abraçados no instante da solidão do poder, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), a primeira-dama Luana Rocha e o irmão Sandro Rocha precisam vencer as desconfianças e reorganizar o seu grupo político no sentido de saírem vitoriosos nas urnas nas eleições do próximo ano.
Confiança
O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) deveria dar um voto de confiança ao deputado federal Maurício Carvalho e à deputada federal Cristiane Lopes, ambos do União Brasil. Neste caso, abrir mão do DER, SEOSP e SEDEC, acabando com o clima de desconfiança entre todos.
Desconfiança
Falando em desconfiança, o voto de confiança significa apoiar e acreditar na palavra de honra e capacidade de alguém, um projeto ou uma iniciativa, mesmo diante de incertezas, com o objetivo de permitir que avancem, fomentando a colaboração, parceria e, consequentemente, o sucesso.
Desapegar
Os auxiliares diretos do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) precisam pensar como grupo político coeso e preparados para ganhar eleição com Rocha, a primeira-dama Luana Rocha e o irmão Sandro Rocha. Para isso, precisam desapegar-se dos cargos que ocupam e já cuidar dos arranjos da campanha e da pré-campanha.
Comprovou
Por que entregar à SEOSP em vez da SEJUCEL? O secretário-chefe Elias Rezende comprovou competência para permanecer à frente da Casa Civil, portanto, não tem sentido ficar acumulando duas pastas, ou seja, ficar à frente também da SEOSP.
Trilhos
A SEJUCEL foi colocada de volta nos trilhos com a gestão transparente, eficiente e eficaz de Paulo Higo à frente da pasta que cuida da Cultura, Esporte e Lazer. Não falta recurso para os eventos culturais e o apoio a artistas e desportistas. Esse merce continuar frente a referida pasta.
Turismo
Falando em cultura, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) solicitou à SEJUCEL a revitalização e reabertura do Museu Memorial Coronel Jorge Teixeira, em Porto Velho. A solicitação busca resgatar a história e valorizar o turismo cultural na capital rondoniense.
Aniversário
O aniversário de 111 anos de Porto Velho ganha destaque com o bolo “maceta” de 111 metros, show da cantora Joelma, que se apresenta amanhã (2) ao lado do Prédio do Relógio e da tradicional locomotiva 18, da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), essa deve voltar a apitar e circular por apenas um trecho de 40 metros.
Lixo
A Comissão de Acompanhamento da Transição do Serviço de Coleta de Lixo da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho), está dentro do prazo para finalizar o relatório em relação à transição dos serviços prestados de coleta de lixo pela Marquise para a Amazonfort.
Sério
Falando sério, a palavra de honra revela a força de virtudes como honestidade, integridade e dignidade. Precisamos tomar cuidado com as pessoas em quem depositamos nossas expectativas. Portanto, a palavra de honra deve ser dada a quem realmente a merece, não a quem age com falsidade e engana a todos.
