Marcos Rogério decidiu pelo Governo de Rondônia?; Jaqueline Cassol pode voltar à Câmara; e Confúcio é “o cara” da esquerda

Publicada em 29/10/2025 às 08h22
MAIS UMA AMEAÇA DOS PEQUENOS PRODUTORES? GOVERNO VAI GASTAR 600 MILHÕES PARA FISCALIZAR 31 MIL PROPRIEDADES
Regularização fundiária? Não é prioridade. O que importa é criar um programa que vai gastar 600 milhões de reais para fiscalizar áreas de pequenos agricultores, que teriam sido responsáveis por desmatamentos e queimadas na Amazônia (dezenas ou até centenas delas em Rondônia) num pacote que pretende vistoriar nada menos do que 31 mil propriedades na região norte. Teoricamente, nada há de errado. Pelo contrário. Fiscalizar é sempre bom, controlar desmatamento e queimadas também.
Mas não esquecemos que tipo de governo que temos. O produtor é criminalizado. O agronegócio é tratado como vilão, nos discursos políticos e na radicalização implantada no Brasil. Os garimpeiros, mesmo os que atuam em áreas regularizadas, sofrem fiscalização absurdas e mesmo onde ainda há litígio, centenas de balsas e dragas são destruídas. Mas o discurso para agradar aos interesses internacionais é o mais importante.
O deputado federal Lúcio Mosquini, que tem dedicado grande parte do seu mandato em defesa dos produtores e do agronegócio, tem questionado esta decisão do governo Lula, inclusive com pronunciamento na Câmara Federal. Para o parlamentar, há desmatamento e há queimadas porque as áreas não são regularizadas. Quem é beneficiado pela regularização fundiária não destrói a floresta e muito menos queima, até porque seria o CPF dele, o regularizado, quem responderia pelos crimes.
A ação faz parte do Programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com apoio do Incra e execução da Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural). O investimento inicial já liberado para as fiscalizações, que começam já em janeiro próximo, será de 150 milhões. Para Mosquini, tudo isso é para manter o discurso de “proteção ao meio ambiente” que o governo brasileiro faz para atender à pressão internacional.
O combativo deputado afirma ainda que “este tipo de ação a gente sabe onde pode chegar: o dinheiro acaba indo para as ONGs e os resultados podem ser muito ruins para o produtores. Mosquini também está lutando para que pequenos produtores que têm suas terras nas regiões de divisas dos índios Uru- eu-Wau Wau – não percam suas propriedades e bens.
MARCOS ROGÉRIO JÁ TERIA DECIDIDO DISPUTAR O GOVERNO NO ANO QUE VEM. AGORA SÓ FALTA BATER O MARTELO
Já está definido. Pelo menos é a voz dos corredores, que muitas vezes acertam em cheio nos avisos que neles percorrem. O senador Marcos Rogério já teria batido o martelo e decidido que concorrerá ao Governo de Rondônia, no ano que vem. E viria com um apoio importante: o de Ivo Cassol. O acordo – que ambos ainda não confirmaram oficialmente – teria sido fechado em meados da semana passada, durante um encontro na casa de Cassol, seguido de um churrasco que, depois, participou também o deputado federal Fernando Máximo, outro pretendente ao Governo.
Haveria um pacto entre Rogério e Máximo. Em meados do ano que vem, seria feita uma pesquisa em todo o Estado. O que estivesse melhor colocado ante o eleitorado rondoniense seria o nome ao Governo e o outro ao Senado. Este acordo verbal teria sido feito há alguns meses. Nas pesquisas feitas até agora, os dois aparecem geralmente empatados, sob o ponto de vista técnico. O deputado Fernando Máximo batalha pelo Governo, baseado na votação que fez, em 2022, para a Câmara e nas pesquisas, que o colocam sempre ou na frente ou junto a Marcos Rogério.
Já o senador tem sido pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar a reeleição. Marcos Rogério esteve recentemente em encontro com a ex-primeira dama Michelle, em Ji-Paraná, quando ela reforçou o apoio à reeleição de Rogério. Bolsonaro quer que dois políticos de Ji-Paraná (o próprio Marcos Rogério e o empresário Bruno Scheid) sejam seus candidatos ao Senado por Rondônia.
FAVELAS DOMINADAS PELO TRÁFICO OU PELAS MILÍCIAS TÊM NO RIO DE JANEIRO GUERRA CIVIL PERMANENTE
Há 15 anos, uma fila de bandidos, todos envolvidos com o tráfico e drogas, fugiam do Morro do Alemão, no Rio, escapando de uma ação policial. Uma década e meia, acena se repetiu. Nesta terça-feira, numa gigantesca operação, com 2.500 policiais, um ataque às favelas da zona norte (agora apelidadas de comunidades) acabou com 64 mortos, entre os quais dois policiais civis e e outros dois da PM, ainda, mais de uma centena de bandidos presos. Os criminosos, além de fazerem barricadas e usarem a população como escudo, ainda têm armamento pesado, de última geração e agora usam drones para jogar bombas sobre as equipes da segurança pública.
A megaoperação contra o Comando Vermelho, foi nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que vive uma verdadeira guerra civil há muitos anos. A frouxidão das leis e a maneira servil com que as autoridades lidam com bandidos, levaram a este quadro dantesco, onde regiões inteiras da mais ela cidade brasileira são dominadas ou pelo tráfico e ou pelas organizações de milicianos, que subjugam a população porque, onde não existe lei, a lei é criada pelos bandidos. Quando a polícia reage, é esta a tragédia que se assiste.
Várias regiões do Rio de Janeiro são dominadas por facções ou comandos. Há três redes de criminosos disputando entre si o controle dos territórios: Comando Vermelho, Terceiro Comando ou Amigos dos Amigos. As principais favelas cariocas têm o domínio de uma das três organizações. Já as milícias estão mais poderosas que o tráfico. Elas dominam áreas que reúnem nada menos do que dois milhões de habitantes. Gás, eletricidade, internet, só podem ser contratadas pelos moradores caso o sejam por esquemas dominados pelas quadrilhas. É assim um país onde a lei protege o crime e penaliza quem trabalha.
MAIS ATAQUES VIOLENTOS CONTRA OS GARIMPEIROS, ENQUANTO AS FACÇÕES DOMINAM A AMAZÔNIA
Os ataques alucinados contra os garimpeiros continuam com cada vez mais força. Quanto mais se aproxima da COP 30, quanto mais precisamos prestar contas às ONGs e governos estrangeiros, mais a sanha destruidora, autorizada pela legislação absurda, é cumprida, à risca, pelas forças policiais. Garimpeiro sim é tratado como bandido, enquanto as facções e o crime organizado tomam conta dos nossos rios despoliciados e da nossa floresta, cooptando cada vez mais gente jovem par ao crime. Aliás, esta denúncia tem sido feita diuturnamente por vários especialistas, destacando-se a voz do ex-ministro Aldo Rebelo, mas toda a força é apenas contra as famílias e os bens dos garimpeiros e muito pouco contra a bandidagem.
A Polícia Federal e o Ibama atacaram de novo, destruindo um total de 49 embarcações, consideradas ilegais no rio Madeira. A ação ocorreu entre os distritos de Aliança, São Carlos e Nazaré, com comemoração das forças policiais como se estivessem defendendo o meio ambiente e proibindo a extração do ouro, mesmo que isso deixa dezenas e dezenas de famílias na mais absoluta miséria, sem ter como sobreviver. É o discurso do governo Lula, que se preocupa muito em ser subserviente às exigências Amazônia, ou seja, daí não se fala em “nação independente”!
Segundo o governo e as forças policiais, as embarcações estavam sendo utilizadas para retirar ouro do rio Madeira. A alegação é a conversa de sempre: como não há como retirar as dragas e balsas do rio (mesmo as que também servem de moradias às famílias) elas têm quer ser destruídas. Um dia, quando este país voltar a ser verdadeiramente democrático, se verá qual será o discurso daqueles que dizem apenas “cumprir ordens“. Nem sempre viveremos neste tipo de ordens que destroem a vida de quem trabalha, mas não tem estrutura para combater o crime organizado e as facções que dominam nossos rios e nossa floresta.
EYDER HOMENAGEIA 400 JORNALISTAS, O MAIOR NÚMERO DE AGRACIADOS NUM SÓ EVENTO NA HISTÓRIA DA IMPRENSA DE RONDÔNIA
Em termos de números, foi sem dúvida o maior evento já registrado na história do jornalismo rondoniense. Um total de 400 profissionais, desde os mais conhecidos, da linha de frente até aqueles que estão mais nos bastidores, dentro das Redações, em todos os tipos de mídia, foram homenageados pelo deputado estadual Eyder Brasil, nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa. Todos os homenageados receberam um Voto de Louvor por seu trabalho. A solenidade, com presença de grande parte dos homenageados, serviu para, segundo o deputado, “reconhecer o trabalho daqueles que se dedicam diariamente à comunicação, à transparência e ao fortalecimento da cidadania em Rondônia”.
“Todos os jornalistas e comunicadores de Rondônia merecem reconhecimento. A homenagem é simbólica, mas representa a gratidão e o respeito por quem trabalha para manter a sociedade bem informada”, destacou Eyder Brasil. A homenagem foi acompanhada pelo prefeito Léo Moraes e pelo diretor de comunicação da Assembleia, o jornalista Alessandro Lubiana, entre outros convidados.
Ainda no encontro com jornalistas, Eyder Brasil anunciou a intenção de apresentar projeto na Assembleia que garante mais segurança aos profissionais da área, principalmente os que cobram o noticiário policial e o pedido também de uma linha de crédito especial que possibilitem aos profissionais recursos para in vestir em conhecimento e carreira. O editor destas mal traçadas linhas, jornalista Sérgio Pires, foi um dos agraciados pelo deputado Eyder, a quem agradece a deferência e a lembrança.
LULA ENTRA PARA O PEQUENO GRUPO DOS OCTOGENÁRIOS QUE ESTÃO NO PODER
Ao completar 80 anos nesta segunda-feira, o presidente Lula entra no pequeno rol dos mandatários octogenários e numa seleção ainda maior: é um dos poucos nesta faixa etária que estão no poder através de eleições democráticas. Recentemente, neste grupo, esteve o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que foi eleito com 82 anos e teve apenas um mandato. Lula tem três e quer um quarto. A história registra algo semelhante com um dos maiores estadistas do pós-guerra, Konrad Adenauer: ele assumiu com 73 anos, porém só deixou o posto 14 anos depois, aos 87.
No rol do grupo dos que chegaram ao poder, a maioria é de ditadores ou de representantes de dinastias familiares. O mais antigo dos ditadores é Paul Bya, presidente de Camarões, que está com 92 anos e há 38 assumiu o poder e nunca mais largou. Tem Mahmoud Abbas, presidente da Palestina, estado que não existe. Ele tem 90 anos. O Rei Salman, da Arábia Saudita, tem 90 anos e é o último filho do fundador do seu país. Tem ainda um líder teocrata, Ali Kameney, que é o ditador do Irã, do alto dos seus 87 anos completos.
Tem ainda outros idosos que têm cargos honoríficos, representam seus países em festividades e eventos, mas não governam. Como o Rei Harald, da Noruega, de 89 anos. Ele não exerce nenhum poder político real, pois o país é parlamentarista. O mesmo acontecer com Sérgio Matarella, presidente da Itália, uma figura pouco mais que decorativa. Quem governa, hoje, é a primeira-ministra, Georgia Meloni.
JAQUELINE CASSOL ANALISA O QUADRO E PODE VOLTAR A DISPUTAR UMA CADEIRA NA CÂMARA FEDERAL
Ela é a mulher de uma família poderosa no Estado, que também construiu sua história tanto como diretora do Detran, como candidata ao Governo, depois deputada federal e uma das concorrentes ao Senado, na última eleição. Jaqueline Cassol tem múltiplas facetas. Hoje atuando no Governo Marcos Rocha, numa área importante, nas relações com prefeitos e vereadores, Jaqueline e seu marido, o atual secretário de Agricultura do Estado, Luiz Paulo, pensam sim em 2026. Mas apenas um deles vai concorrer a uma cadeira à Câmara Federal.
Lá na frente, quando a situação estiver mais clara e as opções do eleitorado ficarem próxima à realidade das urnas, o casal vai definir qual dos dois disputará a eleição e qual será o coordenador da campanha. Jaqueline tem uma história bastante positiva na política, mas Luiz Paulo hoje é uma figura do primeiro time no bem sucedido governo de Marcos Rocha, comandando a Secretaria de Agricultura, com grande sucesso.
Envolvida agora com planos ligados à inovações tecnológicas (onde, lembra, o governo federal e o Estado estão investindo pesado, mais de 12 milhões de reais só neste ano) ela retoma seus planos na política, mas também na literatura, onde já participou de um livro de histórias de mulheres rondonienses e que planeja escrever sua própria história em breve. A multifacetada Jaqueline Cassol está de volta. Com tudo!
MENTIRAS, PESQUISAS FALSAS, NARRATIVAS ESDRÚXULAS: ARGENTINOS NÃO CAÍRAM NA CONVERSA E DERAM GRANDE VITÓRIA A MILEI
O falseamento da verdade, a tentativa de trocar a notícia real pela narrativa, o esforço esdrúxulo para tentar influenciar a opinião pública com mentiras, invenções e pesquisas falsas, mais uma vez não colou. Agora foi na Argentina, onde uma mídia esquerdista desesperada, acostumada a mamar na teta do dinheiro público, abandonada pelo atual governo, tentou vender a mentira de que Javier Milei estava fracassando e que sofreria uma fragorosa derrota na eleição parlamentar deste último domingo. Estava indo tudo muito bem, com uma campanha duríssima contra Milei até que...até que as urnas se abriram!
Foi uma goleada. Os governistas tinham apenas 37 das 127 cadeiras da Câmara Federal. Agora eles têm 64, alguma coisa perto de 75 por cento a mais. Ou seja, Milei conquistou a maioria absoluta. No Senado, a proporção foi maior ainda: eram apenas seis cadeiras da base do Presidente e agora elas são 13 das 24, ou seja maioria absoluta também. A estrondosa vitória do mais direitista dos presidentes sul-americanos deixou claro que, nas eleições argentinas limpas, a narrativa fica para o lixo da História, enquanto os avanços vão mostrando que o povo, mesmo sof4endo agruras, com muitas dificuldades a superar, quer mesmo se livrar de governos paternalista, em que o Estado se adona de tudo e a corrupção é descontrolada.
Milei assumiu a Casa Rosada com a difícil tarefa de controlar a inflação, que chegava a 210 por cento ao ano e mais de 25 por cento mensais. Ele prometia uma "terapia de choque" na economia do país. No mês passado, a inflação foi de 2,1 por cento e a previsão anual é de 32,5 por cento. O país ainda tem muitos pobres, sofre com o que recebeu de herança de governos pífios de esquerda, mas está se recuperando, aos poucos. Milei está vencendo. A mídia mentirosa, cada vez com menos dinheiro dos cofres públicos, perdeu feio!
ESQUERDA SE MOBILIZA E FAZ NOVO ENCONTRO EM CACOAL. CONFÚCIO DEVE SER O NOME INDICADO AO GOVERNO
A esquerda rondoniense voltou a se reunir, agora em Cacoal. Não se vê caras novas, mas as lideranças de diferentes partidos estão sim unidas. Provavelmente o nome que será levado pelo conjunto de partidos liderados pelo PT e MDB (com Psol, PC do B, PDT, Rede e outros menores) será o do senador Confúcio Moura, cada vez mais perto de nova disputa pelo Governo do Estado e cada vez mais distante da busca pela reeleição ao Senado. O encontro teve bom número de participantes, no evento realizado na Câmara Municipal, mas dessa vez sem a presença do personagem principal, já que Confúcio Moura não participou.
Os principais personagens, desta vez, foram os Gurgacz. Tanto o presidente regional do PDT, Acir Gurgacz, quanto o ex-deputado estadual Airton Gurgacz, candidato novamente no ano que vem, prestigiaram o evento. Acir fez um discurso destacando sua fidelidade ao petismo e ao presidente Lula. “Estamos juntos com o PT desde 2000. Em 2002, abraçamos a candidatura do presidente Lula e, de lá pra cá, nunca nos separamos. Isso se chama coerência”, enfatizou. Acir ainda lembrou o ex-prefeito Acelino Marcon, “liderança histórica do PDT em Cacoal” e o polêmico Padre Franco, considerando a ambos como como exemplos de “compromisso e lealdade ao desenvolvimento com justiça Social”.
Mais uma vez candidato ao Governo, mesmo sempre próximo de pouco mais de 2 por cento nas pesquisas, o advogado e jornalista Samuel Costa também discursou, destacando a importância da Caminhada da Esperança que está percorrendo o Estado e repetiu a frase da campanha petista de Lula, quando o PT alardeava que “a esperança perdeu o medo”, embora o momento histórico atual seja muito diferente. Samuel vai concorrer pelo Rede de Sustentabilidade, o partido de Marina Silva, com representatividade anã no Congresso.
CRISPIN CONSEGUE LIBERAÇÃO DE 5 MILHÕES E 700 MIL REAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES EM SÃO MIGUEL
Parceria com o Governo do Estado. Parceria com os municípios. As ações lideradas pelo deputado Ismael Crispin, com o apoio do governador Marcos Rocha, segundo ele, têm significado importantes investimentos em cidades rondonienses. Prova disso é a liberação de nada menos do que 5 milhões e 700 mil em emendas do parlamentar, para a construção de três pontes de concreto, todas em São Miguel do Guaporé. As obras contemplam duas pontes de 30 metros e uma de 20 metros, e vão garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para as famílias da zona rural. Além de facilitar o transporte da produção agrícola, as novas estruturas também vão melhorar o deslocamento escolar e o acesso aos serviços públicos.
Durante a solenidade de assinatura do documento que autoriza o início das obras, Ismael Crispin destacou que o resultado é fruto do diálogo e da parceria constante com o Governo do Estado. “Essas pontes são fundamentais para o dia a dia das famílias que vivem e produzem no campo. Agradeço ao governador Marcos Rocha pela parceria e por compreender a importância dessa obra para São Miguel do Guaporé. É assim, com união e responsabilidade, que continuamos levando resultados concretos à população”, comemorou.
Participaram do ato o prefeito Coronel Crispin, os vereadores Jair Top Car, presidente da Câmara, Nenémzão, Valcir Tomaz, e o secretário de obras Volnei D. Roz. Também participaram os vereadores Genivaldo Martins, responsável pela articulação da ponte da linha 82; Alemão, que defendeu a da linha 86; e Remy Cardoso, representante da linha 90. O prefeito Coronel Crispin destacou a importância da parceria entre o município, o Governo do Estado e o mandato do deputado Ismael Crispin para o desenvolvimento de São Miguel do Guaporé.
PERGUNTINHA
Não é de ruborizar de raiva alguém que é enganado, obviamente de propósito, por uma tradução do que disse o presidente Trump a uma jornalista, durante encontro com Lula, quando ele afirmou, perguntado se Bolsonaro estaria na pauta entre os dois mandatários, que "It´s not your business?” que quer dizer “não é da sua conta!” Não é ridículo a expressão ter sido traduzida malandramente por jornalista da CNN Brasil e vários outros carpetes do atual governo, como se ele tivesse dito “este assunto não é na nossa conta”, ou seja, não seria tema do interesse dos Estados Unidos?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!