Marcelo Cruz e o pai se livram de ação trabalhista; esporte é vitrine de Marcos Rocha; e TCE cobra concursos

Publicada em 31/10/2025 às 09h21
As narrativas da extrema-direita têm desviado a atenção do cidadão dos problemas reais que atingem a população
CARO LEITOR, a Operação Contenção de combate ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro fica cada vez mais evidente como sendo uma retaliação da extrema-direita à aproximação entre o presidente Lula (PT-SP) e o presidente dos EUA, Donald Trump (Republicanos). Ficou evidente a retaliação orquestrada quando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), alinhado ao clã Bolsonaro, mandou uma carta com relatório ao presidente Trump culpando o presidente Lula pela violência no Rio de Janeiro. O que é uma mentira. A violência escalar nos grandes e médios centros urbanos do país não é de hoje. O sociólogo e antropólogo Darcy Ribeiro já dizia na década de 1980: “Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”. Darcy e o ex-governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola levaram escolas de tempo integral para as periferias das cidades fluminenses, em especial, a cidade do Rio de Janeiro. Tais escolas ficaram conhecidas como Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), conhecido popularmente como “Brizolões”, porém, a sociedade fluminense e carioca deixou-se acabar mediante argumento de contenção de gastos. Eu pergunto: Educação gratuita de qualidade é cara para nossas crianças e adolescentes? Na atualidade, infelizmente, a ideologia política de extrema-direita tem eleito grande parte dos políticos nas últimas décadas por meio de narrativas fantasiosas e mentirosas que desviam a atenção dos cidadãos dos problemas reais que atingem a população em escala local, estadual e nacional. É preciso investir urgentemente na educação de adultos alienados no sentido de recuperar a memória histórica, aprender interpretação de texto, despertar a consciência de classe e vencer a cegueira social, como escreveu o escritor português José Saramago no livro de sua autoria Ensaio sobre a Cegueira.
Narrativas
No encontro na Malásia, o presidente dos EUA, Donald Trump (Republicanos), e o presidente Lula (Republicanos), colocaram por terra a grande parte das narrativas fantasiosas de políticos da extrema-direita sobre a relação entre o Brasil e os EUA. Colocando em risco a reeleição de muitos políticos desse espectro ideológico.
Aproximação I
Com a aproximação do presidente Lula (PT-SP) com o presidente Donald Trump (Republicanos), a Ibovespa teve uma alta histórica e criou grande repercussão nacional favorável a imagem do petista. Derretendo as narrativas da extrema-direita.
Aproximação II
Em resposta e para ofuscar a aproximação de Lula e Trump, recorrem ao governador da extrema-direita Cláudio Castro (PL-RJ) para promover uma operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, ganhar manchetes e chamar atenção do presidente estadunidense para a causa ideológica e eleitoral no âmbito nacional.
Carta
O envio da carta do governador Cláudio Castro (PL-RJ) à Casa Branca afirmando que facções criminosas brasileiras têm ramificações nos EUA, valida o discurso do presidente Donald Trump (Republicanos) e sua política antidrogas no sentido de promover sanções às empresas e instituições financeiras supostamente ligadas ao crime organizado para lavagem de dinheiro, congelando bens de pessoas consideradas ameaça à segurança nacional ou para derrubar governos não alinhados aos EUA.
Aliada
O político só se elege por meio de narrativas e de um inimigo comum para combater. O inimigo do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), sempre foi a violência no Rio de Janeiro. Neste caso, a criminalidade é a sua aliada. Afinal, se ela acabar, o que ele vai prometer?
Empurrados
O inimigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) também sempre foi a violência e outros, a exemplo do kit gay que nunca existiu, o comunismo e o pronome neutro, que só existem no algoritmo do Facebook, WhatsApp e Instagram deles e da sua militância, enquanto os problemas reais como a violência, educação, saúde, industrialização e emprego, seguem sendo empurrados com a barriga por conveniência.
Afligem
Falando em reais, os problemas que afligem a população são colocados de lado em detrimento da pauta de violência e costumes. Essas pautas ganham narrativas dos políticos da extrema-direita. Afinal, ano que vem tem eleições e os políticos, como sempre, estão mais preocupados com seus salários e privilégios do que com os reais problemas que afligem a população brasileira.
Sozinho
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), afirmou estar sozinho na luta contra o crime e responsabilizou o Governo Federal por negar apoio e a presença das Forças Armadas na Operação Contenção. O que foi negado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Compartilhar
Convenhamos, não se pede apoio do Governo Federal através das Forças Armadas como quem pede emprestada uma xícara de café. Não é possível colocar as Forças Armadas na rua sem compartilhar o planejamento, comando, controle e dividir responsabilidades nos acertos e erros de uma operação complexa de combate ao crime organizado, a exemplo das facções criminosas.
Prejudicial
Falando em facções criminosas, classificá-las como grupos terroristas é totalmente prejudicial à imagem do Brasil, em especial à indústria do turismo. Os territórios dominados pelas facções estariam classificados como zonas de guerra urbana, trazendo risco de atração de investimentos para o país.
Nome
Segundo o jornalista Gomes Oliveira da Coluna Notícias da Corte, o MDB guarda a sete chaves o provável nome do pré-candidato a governador da legenda. O nome que está sendo preparado à sombra da Faculdade Católica e do IRB Prime Care é do professor Pedro Abib. Inclusive, já ensaio o discurso no lançamento do Hospital Dom Moacyr Grechi.
Grupo
Falando em IRB Prime Care, é o grupo econômico gestor em Saúde que firmou parceria com a Faculdade Católica de Rondônia para implementar o Hospital Dom Moacyr Grechi nas instalações do icônico prédio do antigo Hotel Vila Rica em Porto Velho. Os diretores prometem tornar a capital dos rondonienses o destino em tratamento de saúde da Região Norte.
Improcedente
A Justiça do Trabalho de Rondônia julgou improcedente uma ação trabalhista movida por um prestador de serviços contratado pela campanha eleitoral do vereador Pastor Evanildo (PRTB-Porto Velho), bem como em face do seu filho, o deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB-Porto Velho).
Vínculo
Ao analisar o caso envolvendo o vereador Pastor Evanildo (PRTB-Porto Velho) e o deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB-Porto Velho), a juíza do Trabalho, Maria Eliza, acolheu a tese da defesa de que a prestação de serviços específicos e temporários para campanha eleitoral não gera vínculo empregatício.
Eleições
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), após reunião do Pleno, aprovou a indicação dos desembargadores Raduan Miguel Filho e Daniel Ribeiro Lagos, para presidente e vice, respectivamente, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A dupla terá a responsabilidade de conduzir as eleições de 2026 no âmbito estadual.
Sucedeu
Falando em justiça, o desembargador Alexandre Miguel, irmão do atual presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, foi eleito na última terça-feira (28) para o biênio 2026–2027 para presidir o TJRO. Coincidentemente ou ironia do destino, o irmão sucedeu o outro na escala de poder do Judiciário no âmbito estadual.
Composição
A nova composição do Poder Judiciário rondoniense tem ainda o desembargador Francisco Borges como vice-presidente, o desembargador Glodner Luiz Pauletto como corregedor-geral da Justiça e o desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos na direção da Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON).
Admiração
Aproveito particularmente para revelar a minha profunda admiração ao desembargador Francisco Borges pela condução do julgamento que me absolveu dos resquícios da Operação Apocalipse. Borges, na minha concepção, é um homem justo e perfeito, por sua vez, possui uma trajetória profissional de retidão no Poder Judiciário.
TAG
O Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) cobraram ajuste de Termo de Ajuste de Gestão (TAG) ao Governo de Rondônia, a realização de concurso público para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, no tocante à realização de concurso público para referida pasta.
Cabide
Por que o TAG para SEDEC? A pasta é vista como cabide de emprego para cabos eleitorais por contar com poucos servidores efetivos de carreira, despertando o interesse de líderes políticos nas negociações e formalização de arranjos de alianças políticas mediante a quantidade de CDS. Faltou um olhar mais detido para SEOSP e SEJUCEL em relação à mesma tese.
Extraordinário
Falando em SEJUCEL, o secretário Paulo Higo vem fazendo um trabalho extraordinário frente à pasta responsável pelas políticas públicas voltadas para juventude, cultura, esporte e lazer. A pasta hoje virou vitrine do governo do Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho), porém, pouco explorada pela comunicação institucional.
Apagão
O mesmo não podemos afirmar em relação à gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) no tocante às políticas públicas voltadas para juventude, cultura, esporte e lazer. O secretário Cássio Moura, irmão do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho), promoveu um apagão na pasta do Esporte. Léo aparece em tudo, menos no esporte.
Iniciativa
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) e sua equipe está de parabéns pela implantação da primeira Clínica de Bem-estar Animal da capital. Uma inciativa exemplar de política pública séria voltada para animais de estimação, mais conhecidos popularmente como pets.
Crítica
Falando em apagão, depois da crítica do ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) em direção ao prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) no tocante ao ar-condicionado da nova rodoviária. As obras para climatização do ambiente estão aceleradas na nova rodoviária e o prefeito Léo deve entregar nos próximos dias aos usuários.
Sensibilizou
O vereador Dr. Breno Mendes (Avante-Porto Velho) sensibilizou o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) no tocante a agilizar as obras do ar-condicionado da nova rodoviária no sentido de proporcionar um ambiente de conforto aos comerciantes e usuários daquele equipamento público.
Sério
Falando sério, cegueira social é um conceito do livro Ensaio sobre a Cegueira do escritor português José Saramago. Ele descreve a alienação e a cegueira moral de uma sociedade. Ela se manifesta por meio do egoísmo, da indiferença e da covardia, levando as pessoas a ignorarem problemas sociais como a violência, a fome e a injustiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!