Maíra Cardi revela crise de pânico após parto antecipado da filha Eloah

Publicada em 30/10/2025 às 15h57
A influenciadora Maíra Cardi, 42 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (3), após uma semana internada em decorrência de complicações respiratórias durante a gestação da filha Eloah, fruto do relacionamento com o empresário Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”.
Por meio do Instagram, Maíra relatou que o parto precisou ser antecipado e surpreendeu os seguidores ao contar que enfrentou uma crise de pânico durante o período de internação. “Voltamos para casa, mas estou só o que sobrou. A neném mamou a noite toda, detalhe: tenho que passar a noite tirando na bomba para ela mamar. Arrumei Sophia para a escola. Diria que estou sob aparelhos para respirar, mas não tenho nenhum aqui me ajudar”, escreveu.
A influenciadora explicou que o quadro de ansiedade foi provocado pela soma de fatores — entre eles, a cesárea antes do previsto e a internação da recém-nascida na UTI. “Tive uma crise do pânico pós-parto pela cesárea e UTI da bebê. Mais tarde conto essa aventura emocionante da maternidade real. Isso porque tenho todo um apoio enorme, nem sei como sobrevivi com o Lucas aos 17 anos e sem condições”, desabafou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!