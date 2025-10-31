Maíra Cardi diz que ora com a filha por futuro marido: “Ela é exigente”

Publicada em 31/10/2025 às 10h41
Maíra Cardi compartilhou com seus seguidores um costume curioso de sua rotina com a filha Sophia, de 7 anos, fruto do relacionamento com o ex-BBB Arthur Aguiar. A influenciadora contou que as duas mantêm o hábito de fazer orações direcionadas ao futuro marido da menina.
A revelação foi feita durante uma interação no Instagram, quando Maíra respondeu a uma seguidora que afirmava ainda acreditar no amor. A influenciadora aproveitou o tema para explicar que, antes de tudo, ensina a filha a orar “intencionalmente”, pedindo pelas características e valores da pessoa certa.
Segundo Maíra, as orações são diárias e incluem pedidos para que o futuro parceiro de Sophia seja um homem de fé, que ame a Deus e tenha princípios sólidos. “A gente ora todas as noites sobre como vai ser esse marido”, contou.
Entre risadas, ela disse que a filha também faz questão de listar suas preferências. “Ela pede tudo o que quer do marido, porque é exigente”, comentou a influenciadora, acrescentando que o importante é colocar as intenções em oração.
