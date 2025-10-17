Maicon Romano conquista 19º lugar no Mundial de Triathlon na Austrália e marca melhor tempo da carreira

Publicada em 17/10/2025 às 14h22
Fotos: Reprodução/Cleber Castro
Porto Velho, RO — O triatleta rondoniense Maicon Romano encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Triathlon, em Wollongong, na Austrália, com o melhor desempenho da carreira. Representando o Brasil na categoria de 35 a 39 anos, o atleta completou o percurso em 2 horas e 13 minutos e alcançou o 19º lugar na classificação mundial.
A disputa ocorreu no formato Triathlon Standard, composto por 1.500 metros de natação no mar, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Mais de 80 competidores participaram da prova, realizada sob condições desafiadoras, com ventos fortes, mar agitado e alterações de percurso de última hora.
Mesmo diante das dificuldades, Maicon conseguiu manter o ritmo e superar suas marcas anteriores. “Fui o 19º colocado do mundo na minha categoria. Foi uma prova muito dura, muito difícil, porém muito gratificante. Fiz uma corrida boa, do jeito que eu queria. Queria melhor, mas as circunstâncias me deixaram. Estou muito feliz e quero agradecer a todo mundo”, afirmou o triatleta após cruzar a linha de chegada.
Esta foi a terceira participação consecutiva de Maicon Romano em campeonatos mundiais. Em 2023, ele terminou em 23º lugar na Alemanha e, no ano seguinte, ficou na 21ª colocação na Espanha. O resultado na Austrália representa mais um avanço em sua trajetória esportiva e consolida o atleta entre os principais nomes do triathlon na região Norte.
“O mar estava bem ondulado, o percurso tinha muitas retomadas e vento, mas eu consegui manter o foco e fazer uma prova sólida. Foi o meu melhor tempo e saio muito satisfeito”, declarou Maicon.
O Campeonato Mundial de Triathlon reuniu atletas de vários países e encerrou a temporada de 2025 da modalidade. Com o desempenho, Maicon Romano retorna a Porto Velho com mais um marco expressivo na carreira e com o nome de Rondônia entre os destaques internacionais da competição.
