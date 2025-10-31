Luiza Ambiel recria a “Banheira do Gugu” com fãs e surpreende com pedidos inusitados

Publicada em 31/10/2025 às 14h51
A atriz e criadora de conteúdo adulto Luiza Ambiel, de 52 anos, voltou a agitar as redes sociais ao recriar a icônica Banheira do Gugu em uma gravação especial com dois fãs. O projeto surgiu após ela receber mensagens de seguidores pedindo uma nova versão do quadro que marcou os anos 1990 na televisão brasileira.
“Esses meninos representam uma geração que não viveu o programa, mas que me conheceu pela internet. É interessante ver como esse tipo de lembrança ainda desperta curiosidade e afeto”, afirmou Luiza.
Os escolhidos para participar foram Weverton Fernandes, de 34 anos, morador de Campinas (SP), e Gui Esteves, de 22, de Mogi Mirim (SP). Ambos contaram que a gravação foi divertida e espontânea. “A Luiza é muito próxima do público, tanto nas redes quanto pessoalmente”, disse Weverton. “Tudo aconteceu de forma natural, sem encenação”, completou Gui.
Com bom humor, Luiza revelou que costuma receber propostas inusitadas de fãs que sonham em participar da banheira. “Já recebi mensagens de pessoas de várias cidades, da terceira idade e até de quem quer levar o namorado pra uma despedida de solteiro. É cada história diferente que chega pra mim”, brincou.
