Luís do Hospital prestigia 7ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross em Jaru

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou neste fim de semana, em Jaru, de mais uma edição do Campeonato Estadual de Motocross, que chegou à sua 7ª etapa com grande público e muita emoção. Apaixonado pelo esporte e reconhecido apoiador das competições off-road no estado, o parlamentar acompanhou de perto as provas e celebrou a força do motocross rondoniense.
O evento reuniu pilotos de diversas regiões, autoridades e centenas de espectadores que lotaram o circuito para assistir às disputas cheias de adrenalina. Ao lado do deputado federal Lúcio Mosquini, dos prefeitos Jeverson Lima (de Jaru) e Adailton Fúria (de Cacoal), além do empresário João Gonçalves Júnior, Luís do Hospital destacou o papel do esporte como ferramenta de integração e incentivo aos jovens.
Em um momento de descontração, o grupo de autoridades — Luís do Hospital, Lúcio Mosquini, Jeverson Lima, Adailton Fúria e João Gonçalves Júnior — aproveitou para subir nas motos e percorrer a pista, experimentando um pouco da emoção que move os competidores e arrancando aplausos do público presente. O gesto simbolizou o apoio e o entusiasmo das lideranças políticas com o motocross rondoniense.
“Eventos como este fortalecem o esporte, movimentam a economia local e mostram o talento dos nossos pilotos. O motocross faz parte da cultura rondoniense e merece todo o nosso apoio”, afirmou o parlamentar.
A etapa teve organização do Esquadrão do Barro e da Liga Independente de Motocross de Rondônia (LIMERO), que foram parabenizados pelo deputado pela estrutura e profissionalismo na condução da competição. Luís do Hospital também ressaltou o empenho das equipes envolvidas e o entusiasmo do público jaruense, que compareceu em peso.
