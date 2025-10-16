Lucio Mosquini anuncia liberação de R$ 2 milhões para reforçar a saúde em Jaru

Publicada em 16/10/2025 às 14h10
O deputado federal Lucio Mosquini confirmou a liberação de R$ 2 milhões destinados ao fortalecimento do setor de saúde do município de Jaru (RO). O valor, segundo ele, foi encaminhado para ser utilizado pela gestão do prefeito Jeverson Lima em áreas consideradas essenciais, como o pagamento de profissionais médicos, aquisição de medicamentos, abastecimento de ambulâncias e aprimoramento do atendimento prestado à comunidade.
Em comunicado, Mosquini destacou que o investimento representa um compromisso com a população jaruense. “Cada real investido é fruto do nosso compromisso com o povo de Jaru”, afirmou o parlamentar. Ele também reforçou que o trabalho segue pautado pela responsabilidade e pela busca de resultados para todo o estado. “Seguimos trabalhando com fé e responsabilidade para garantir mais saúde, mais qualidade de vida e mais resultados para Rondônia”, declarou.
A ação integra o conjunto de emendas parlamentares destinadas por Mosquini a municípios rondonienses, com foco em fortalecer o atendimento público de saúde e garantir melhores condições de trabalho às equipes municipais.
