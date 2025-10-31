Luana Piovani diz que recusou papel em filme ganhador do Oscar: “Eu não podia fazer isso”

Publicada em 31/10/2025 às 11h06
Luana Piovani contou um episódio marcante de sua carreira ao relembrar um convite feito pelo diretor Fernando Meirelles, responsável por Cidade de Deus. Em entrevista ao podcast Ambulatório da Moda, a atriz revelou que foi chamada para fazer um teste para o longa O Jardineiro Fiel (2005), papel que acabou consagrando Rachel Weisz com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
Segundo Luana, o convite chegou em um momento decisivo de sua trajetória profissional. “Eu tava no meu apartamento no Leblon e o telefone tocou. Era o Fernando Meirelles. Ele disse que ia dirigir um filme internacional e que haveria um teste com quatro atrizes para a protagonista”, relatou.
O problema é que a atriz já havia sido escalada para protagonizar O Casamento de Romeu e Julieta. Diante do dilema, ela optou por manter o compromisso com a produção nacional. “Eu pensei: ‘Se eu fizer o teste e for escolhida, vou prejudicar outro projeto’. E eu não podia fazer isso”, explicou.
Luana contou que chegou a recusar o convite diretamente a Meirelles. “Eu disse: ‘Em quatro semanas começo a gravar um filme e não posso ir a Los Angeles’. E não fui. Depois, Rachel Weisz ganhou o Oscar por esse papel”, completou.
