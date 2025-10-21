Luana Piovani critica autora de Vale Tudo: “Como seguiu escrevendo a novela?”

Publicada em 21/10/2025 às 10h36
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a causar repercussão nas redes sociais ao criticar a TV Globo e a escritora Manuela Dias, responsável pela adaptação da nova versão de “Vale Tudo”, clássico de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.
Em um comentário publicado nas redes, Luana reagiu à discussão sobre a suposta falta de apoio à atriz Taís Araújo, intérprete da protagonista Raquel Acioli. Segundo internautas, a participação da personagem teria sido reduzida após manifestações públicas da atriz sobre o rumo da história.
“Depois que entendi o que aconteceu, perguntei: ‘Como essa autora seguiu escrevendo a novela? Que poder é esse que o autor tem que é maior que a audiência?’”, escreveu Luana, referindo-se a Manuela Dias.
A artista, que mora em Portugal e está afastada das novelas desde 2012 — quando participou do remake de “Guerra dos Sexos” —, também ironizou o processo criativo da emissora: “Na minha época, tinham as reuniões da tiazinha, e a novela só andava conforme as tiazinhas iam gostando. A Globo segue dando poder nas mais erradas”, declarou.
