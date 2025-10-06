Laerte Gomes propõe denominar principal avenida do Centro Tecnológico Vandeci Rack em homenagem a José Vidal Hilgert

Publicada em 06/10/2025 às 10h52
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) apresentou um projeto de lei ordinária que propõe denominar como “Avenida José Vidal Hilgert” a principal via localizada no Parque Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.
De acordo com o projeto, o governo do estado deverá providenciar a instalação das placas indicativas com a nova denominação no prazo de até 60 dias após a publicação da lei.
Segundo o parlamentar, a proposta tem como objetivo homenagear José Vidal Hilgert, um cidadão que deixou um importante legado para o desenvolvimento social, educacional e econômico, especialmente para a comunidade jiparanaense.
“Digno de todas as honrarias, pioneiro na pecuária rondoniense, José Vidal Hilgert foi um dos grandes líderes do setor, com atuação decisiva marcada pela fundação do Fundo de Erradicação da Febre Aftosa (FEFA), que contribuiu para que Rondônia conquistasse o status de área livre da doença sem necessidade de vacinação”, destacou o deputado.
Além disso, Hilgert foi um empreendedor visionário e líder comprometido com o fortalecimento do agronegócio, sendo também um dos apoiadores do desenvolvimento do Centro Tecnológico Vandeci Rack.
“Ao denominar a principal avenida do Centro Tecnológico Vandeci Rack com seu nome, reconhecemos e eternizamos sua contribuição para o progresso do município”, afirmou Laerte Gomes.
