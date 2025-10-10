Laerte Gomes busca soluções junto ao DER para garantir mais segurança no tráfego em Espigão

Publicada em 10/10/2025 às 08h40
Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), ao lado da vereadora Nadja Lagares, de Espigão do Oeste, e do diretor-geral do DER, coronel Éder, para tratar de uma importante demanda do município, a necessidade de melhorias no cruzamento entre a Estrada da Comunidade Rei Davi e a Estrada do Calcário (RO-133).
A solicitação foi apresentada pela vereadora Nadja, que buscou o apoio do deputado para intermediar junto ao DER a construção de uma rotatória no local, a fim de garantir mais segurança aos motoristas e pedestres que trafegam pela região.
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Durante a reunião, o diretor-geral do DER, coronel Éder, explicou que a equipe técnica do órgão está realizando um estudo de viabilidade e custo, já que o projeto original da via previa apenas o asfaltamento e não contemplava a rotatória.
“Caso não seja possível executar a rotatória, será implantado um redutor de velocidade e criadas alças de acesso, tudo para garantir segurança no trânsito e fluidez no tráfego”, esclareceu o coronel Éder.
O deputado Laerte Gomes agradeceu ao governador Marcos Rocha e ao DER pela atenção constante com os pleitos apresentados, destacando o trabalho conjunto em favor de Espigão do Oeste e demais municípios do estado.
“O mais importante é que o Governo do Estado tem sido sensível às demandas dos municípios e, com o apoio do DER, estamos buscando soluções que tragam mais segurança e desenvolvimento para nossa população”, afirmou o parlamentar.
O diretor-geral do DER finalizou reforçando o compromisso do órgão em encontrar a melhor alternativa técnica para o trecho, assegurando que a situação será resolvida.
O deputado Laerte Gomes enfatizou ainda "que o resultado dessa parceria demonstra que quando o trabalho é coletivo, quem ganha é a população".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!