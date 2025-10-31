Kim Kardashian diz não acreditar que o homem foi à Lua: “Olhe no TikTok”

Publicada em 31/10/2025 às 10h56
Kim Kardashian voltou a surpreender o público ao afirmar que não acredita que o homem tenha realmente pisado na Lua. A declaração foi feita durante um episódio do reality The Kardashians, no qual a empresária de 45 anos revelou que costuma enviar vídeos e teorias conspiratórias a outros famosos.
Segundo ela, as imagens do pouso lunar seriam uma farsa. “Por que a bandeira está mexendo se não há gravidade na Lua? E por que os calçados expostos no museu não coincidem com as pegadas das fotos?”, questionou. Kim também mencionou vídeos de Buzz Aldrin, astronauta da missão Apollo 11, sugerindo que ele teria negado o feito — embora agências de checagem esclareçam que os conteúdos citados foram editados e tirados de contexto.
Em tom bem-humorado, a socialite contou que costuma enviar essas teorias à atriz Sarah Paulson, com quem contracena na série All’s Fair. “Mando um milhão de artigos sobre Buzz Aldrin e Neil Armstrong”, disse. Paulson respondeu que pretende “mergulhar” nos materiais enviados.
