RESÍDUOS SÓLIDOS

Justiça de Rondônia anula rescisão de contrato bilionário de coleta de lixo em Porto Velho

Justiça determina retomada imediata de contrato de R$ 2,3 bilhões da Ecorondônia Ambiental após anulação de rescisão feita pela Prefeitura de Porto Velho