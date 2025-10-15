Junior Lopes e Paulo Eduardo serão os técnicos das Seleções de Rondônia Sub-15 e Sub-17

Publicada em 15/10/2025 às 09h14
Na manhã desta terça feira o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia anunciou os técnicos Júnior Lopes e Paulo Eduardo, para comandarem as seleções de Rondônia Sub-15 e Sub-17 respectivamente, para os jogos das categorias diante das seleções do Estado do Acre, nos amistosos, Desafio Rondônia Acre de Seleções de Base. Além de Júnior Lopes e Paulo Eduardo, a FFER anunciou Luciano Almeida como cordenador técnico, unindo profissionais da capital e do interior do Estado.
O técnico Júnior Lopes agradeceu o convite de fazer parte dos amistosos, "agradeço a oportunidade dada pelo presidente Heitor Costa e o diretor da CBF Bruno Costa, é muito bem vinda essa iniciativa e fazer parte desse processo que dá oportunidade para jovens atletas a conquistarem voos mais altos nas suas carreiras, potencializando nossos atletas e ajudar a proporcionar esse momento muito especial do futebol de Rondônia" frisou Júnior Lopes.
O técnico Paulo Eduardo disse que vem pra contribuir e ajudar na evolução dos jovens atletas, "me sinto muito lisonjeado com o convite, vamos iniciar esse trabalho, fazer uma rede de contatos pra fazer essa captção, temos um excelente equipamento para trabalhar pra gente fazer grandes jogos contra as seleções do Acre" frisou Paulo Eduardo.
O presidente da FFER confirmou a vinda de um olheiro para acompanhar o Desafio Rondônia Acre de Seleções de Base, "teremos um observador aqui de um grande clube do futebol brasileiro, um campeão da libertadores, profissional experiente que vai acompanhar os jogos aqui em Porto Velho e observar nossos atletas" afirmou Heitor Costa.
As seleções de base sub-15 e sub-17 de Rondônia e Acre jogam o desafio em dois momentos, primeiro em Porto Velho no dia 01 de novembro e o segundo em Rio Branco no dia 03 de novembro. A convocação dos jogadores para compor as seleções de Rondônia, deve ser realizada no dia próximo dia 27 de outubro.
