Jovem é assassinada com tiro na cabeça em Candeias do Jamari

Publicada em 21/10/2025 às 08h40
Uma jovem de 22 anos foi morta a tiro nesta segunda-feira (20 de outubro de 2025), na Linha 21, área rural do município de Candeias do Jamari, em Rondônia. O corpo da vítima foi encontrado em um local próximo a uma ponte, após ter sido desovado por criminosos.
O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira, na região conhecida como Linha 21, no distrito de Rio Verde. De acordo com as primeiras informações apuradas, a jovem foi executada com um tiro na cabeça dentro de um bar.
Após o assassinato, os responsáveis teriam utilizado um veículo para transportar o corpo da vítima até as proximidades de uma ponte, onde ele foi abandonado.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência e isolar a área. Equipes da Perícia Técnica e do rabecão foram deslocadas ao local para realizar os procedimentos de praxe, que incluem a coleta de provas e a remoção do corpo.
As autoridades iniciaram as investigações para identificar a autoria e a motivação do assassinato da jovem de 22 anos.
