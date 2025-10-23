Jogos dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia está com inscrições abertas até 27 de outubro

Publicada em 23/10/2025 às 11h29
O governo de Rondônia anuncia que estão abertas as inscrições para os Jogos dos Servidores Públicos 2025. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de outubro, às 12h, por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMBt5VlzkTi4JPt4gsUe3OFf3mdBfZNZqUQhUPsBaG3ovx-Q/viewform disponibilizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). O evento tem como objetivo promover a integração, o bem-estar e a qualidade de vida dos servidores públicos estaduais, incentivando a prática esportiva e o espírito de equipe entre os órgãos governamentais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Jogos dos Servidores é uma celebração de união, da convivência saudável e do reconhecimento daqueles que trabalham diariamente para construir um estado mais forte e humano.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, ressaltou que a edição deste ano vem com uma proposta de maior participação e diversidade nas modalidades. “Queremos ver os servidores de todas as áreas participando e se integrando, mostrando o talento e a energia que movem o serviço público de Rondônia”.
MODALIDADES
Basquete 3×3;
Futebol Society;
Futsal;
Voleibol;
Vôlei de Praia;
Tênis de Mesa; e
Xadrez.
À frente da organização esportiva do evento, a secretária adjunta da Sejucel, Letícia Batista, enfatizou o papel transformador do esporte dentro das instituições públicas. “O esporte é uma ferramenta poderosa de integração e motivação. Como esportista, sei o quanto ele fortalece vínculos e melhora o ambiente de trabalho. Estamos empenhados em fazer desses jogos uma experiência marcante para todos os servidores.”
