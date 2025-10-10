Jogo atrasado do Brasileirão e Seleção; Tabelinha Rondoniense tem futsal e Motocross

Publicada em 10/10/2025 às 08h10
Jogo atrasado do Brasileirão e Seleção Brasileira agitam o fim de semana de futebol. No Tabelinha Tabelinha Rondoniense, um giro pelo Estado com os destaques do esporte.
Brasileirão 2025: Palmeiras treina focado no Juventude, mas Abel lida com desfalques. Ancelotti aposta na base do Real Madrid e no coletivo para fortalecer o Brasil.
Brasileirão Betano - Abel Ferreira comandou treino tático na quinta-feira (9) visando o duelo contra o Juventude, sábado (11), - jogo atrasado da rodada 12 - no Allianz Parque. O técnico do líder do Brasileirão enfrenta uma lista extensa de desfalques: Khellven, Paulinho e Lucas Evangelista seguem no departamento médico, enquanto Vitor Roque está suspenso e seis atletas estão servindo suas seleções.
Amistoso - Com pouco tempo até a Copa de 2026, Carlo Ancelotti aposta em rostos conhecidos e no espírito coletivo para moldar a seleção brasileira. O treinador italiano deve escalar Vinícius Júnior, Rodrygo, asemiro e Militão — todos ex-comandados no Real Madrid — nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Focado no grupo, Ancelotti reforça que a prioridade é vencer o Mundial, e não buscar protagonismo individual.
Tabelinha Rondoniense
Circuito Rondônia de Pesca Esportiva movimenta Guajará-Mirim com prêmios de R$70 mil. Cerejeiras acelera na 6ª etapa do Campeonato Regional Sul de Motocross. Copa Madeirão de Futsal 2025 começa com festa e emoção em Porto Velho.
Pesca - A Praia do Acácio recebe neste fim de semana, 11 e 12 de outubro, o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva 2025 — o maior torneio do Norte. Com mais de 150 equipes inscritas, o evento oferece R$ 70 mil em prêmios e um super bingo com barco, motor 40HP e carretinha. As inscrições são gratuitas em circuitorondonia.com.br. O torneio terá provas masculinas e femininas e segue o formato “pesque e solte”, com shows e estrutura completa para o público.
Motocross - O Parque de Exposições de Cerejeiras será palco, nos dias 11 e 12 de outubro, da 6ª etapa do Campeonato Regional Sul de Motocross. Com entrada gratuita, o evento reúne pilotos de toda a região. Além da emoção nas pistas, haverá arrecadação de alimentos para famílias carentes da Região Sul de Rondônia.
Copa Madeirão - Com arquibancadas lotadas, a Copa Madeirão de Futsal 2025 começou em grande estilo no Ginásio Dudu, reunindo 90 equipes e mais de 1.300 atletas. Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, o torneio celebra o esporte local com 120 jogos previstos até 20 de novembro. A abertura contou com muita vibração, gols e histórias inspiradoras de atletas que vivem a paixão pelo futsal e sonham em chegar mais longe.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!