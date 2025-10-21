Joelma revela desejo de aposentadoria: “Cuidar dos meus netinhos”

Publicada em 21/10/2025 às 10h41
A cantora Joelma, de 51 anos, revelou que pensa em se afastar dos palcos para viver uma nova fase da vida ao lado dos netos. Em entrevista durante a gravação do DVD “Isto É Calypso”, realizada em Brasília no último fim de semana, a artista admitiu que sonha em reduzir o ritmo da carreira.
“Às vezes eu penso em pisar o pé no freio e curtir a vida de vovó”, afirmou. Apesar do desejo de pausa, Joelma disse que o carinho e a insistência dos fãs a fazem continuar. “Nos meus planos, eu queria dar uma parada, cuidar dos meus netinhos, mas a cobrança dos fãs me fez continuar”, contou.
A cantora explicou que recebe pedidos constantes para levar o show a novas cidades, o que a motiva a seguir com novos projetos. “É uma cobrança boa. Vou continuar e, depois, anunciar um projeto inédito. Porque parar, eu não posso”, completou.
Além do novo DVD, Joelma revelou em entrevista ao portal Metrópoles que prepara um projeto gospel, previsto para os próximos meses. “Os fãs estão me cobrando um projeto gospel, e eu tenho algo em mente que quero colocar em prática em uns três meses”, disse.
Segundo a cantora, a iniciativa não está ligada a nenhuma denominação religiosa. “É uma coisa pessoal. Não existe Igreja, não existe pregação, não existe pastor que consiga mudar isso. É algo entre a pessoa e Deus”, destacou.
