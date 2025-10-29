João Gomes relata susto no Rio durante megaoperação policial: “Que loucura, velho!”

Publicada em 29/10/2025 às 15h13
O cantor pernambucano João Gomes passou por um momento de tensão na noite de terça-feira (28) enquanto estava no Rio de Janeiro para uma gravação. No mesmo período, a Polícia Militar realizava uma megaoperação nas comunidades do Complexo do Alemão e da Penha, que deixou dezenas de mortos.
Sem especificar o local exato em que se encontrava, o artista relatou nas redes sociais o clima de medo que presenciou. “Na saída da locação, eu vim com meu assessor, Cláudio. Bizarro, velho. Eu saí no carro, veio uma moto. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo para voltar pro lugar da locação. Mas dizem que esses caras começaram a atirar do nada. Meu Deus do céu”, contou.
Em seguida, descreveu o cenário de ruas vazias e o pânico no momento. “Quando a gente pegou as avenidas, deserto, deserto, meu irmão. Que negócio do caramba. Que loucura, velho!”, afirmou.
As publicações foram apagadas horas depois, mas João ainda compartilhou um vídeo de dentro do carro com a legenda “Ruas desertas” e escreveu: “Que Deus tenha misericórdia. Que susto do caramba”.
