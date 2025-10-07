Jean Mendonça destaca impacto econômico da 11ª EXPOPRIMA em Primavera de Rondônia

Publicada em 07/10/2025 às 14h45
O deputado estadual Jean Mendonça participou da 11ª edição da EXPOPRIMA, em Primavera de Rondônia, e elogiou o evento pela contribuição ao desenvolvimento regional. Ele parabenizou o prefeito Lucas Nunes pelo incentivo à iniciativa, destacando que a feira “fortalece a economia local, impulsiona o comércio, gera oportunidades e movimenta a cadeia produtiva”.
Mendonça também fez menção à equipe organizadora da exposição agropecuária, reconhecendo o esforço na realização de uma programação que, segundo ele, “movimentou a economia e levou lazer à população”. Para o parlamentar, a EXPOPRIMA reforça o potencial de crescimento do município e consolida o papel de Primavera de Rondônia no cenário produtivo estadual.
O deputado encerrou a mensagem afirmando que seguirá atuando em parceria com o município em ações voltadas ao desenvolvimento local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!