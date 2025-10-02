Jean Mendonça busca parcerias na SEDAM para desenvolvimento de Primavera de Rondônia

Publicada em 02/10/2025 às 11h42
O deputado Jean Mendonça participou de uma reunião na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), ao lado do prefeito de Primavera de Rondônia, Lucas Nunes, e da vereadora Daiane Oliveira. O grupo foi recebido pelo diretor Uerique.
Durante o encontro, foram apresentadas pautas relacionadas ao futuro do município, com destaque para propostas de desenvolvimento integrado e sustentável. Segundo o parlamentar, a articulação entre os representantes políticos busca assegurar que a população de Primavera de Rondônia tenha acesso a melhorias estruturais e sociais.
“Falamos sobre a visão de futuro do nosso município, pautada no desenvolvimento integrado e sustentável. É com essa parceria que vamos alcançar os resultados que a população merece”, declarou Jean Mendonça.
O deputado afirmou ainda que continuará atuando em conjunto com as lideranças municipais. “Seguimos trabalhando por Primavera de Rondônia”, concluiu.
