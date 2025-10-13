Jaruense Alice Akaki conquista título estadual de Jiu-Jitsu em Porto Velho

Por JARU ONLINE
Publicada em 13/10/2025 às 09h25
A atleta jaruense Alice da Silva Akaki, de 22 anos, conquistou neste sábado (11) o título de campeã estadual no Jiu-Jitsu No Gi, na categoria Adulto Pluma – Faixa Branca.
O evento foi realizado no Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho, e reuniu mais de mil competidores de diversas regiões do estado.
Alice é filha do dentista Celso Akaki. Atualmente, ela treina na equipe Kobra Team, sediada na Academia Hipegym, sob a orientação do professor Jeferson Sapucam, e vem acumulando excelentes resultados na modalidade
O título estadual se soma a outra importante conquista recente: há duas semanas, Alice faturou a medalha de ouro no Manaus Internacional Open de Jiu-Jitsu, competição de alto nível realizada na capital amazonense.
