Jaru recebe a 7ª etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross nos dias 4 e 5 de outubro

Publicada em 03/10/2025 às 10h06
Jaru será sede da 7ª etapa do Campeonato Rondoniense de Motocross, programada para os dias 4 e 5 de outubro. As provas ocorrerão na Chácara do Esquadrão do Barro, situada no setor chacareiro do município. A realização é da Associação Esquadrão do Barro, com custeio da Prefeitura de Jaru.
Segundo a organização, mais de 150 pilotos, a partir de cinco anos de idade, disputarão em 14 categorias. Estão confirmados competidores de Rondônia e também de outros estados, como Acre, Amazonas, Mato Grosso e Roraima.
O público terá acesso gratuito e contará com espaço estruturado, incluindo arquibancada coberta, praça de alimentação e banheiros climatizados.
A programação começa no sábado, 4 de outubro, às 13h, com treinos classificatórios. No mesmo dia, às 18h, haverá apresentação da dupla Glauber e Gleydson. No domingo, 5 de outubro, as atividades terão início às 8h e seguirão até as 17h30, com corridas ao longo do dia e show de acrobacias aéreas.
O prefeito Jeverson Lima destacou a importância do evento para o município. “Nos sentimos honrados e orgulhosos em receber uma competição desta magnitude, que além de fortalecer as atividades esportivas, também movimenta vários setores da nossa economia local, como a rede hoteleira, supermercados, lanchonetes, restaurantes, entre outros”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!