“Implantaram um sistema de cobrança antes de entregar o serviço”, afirma Pedro Fernandes sobre pedágio na BR-364

Publicada em 21/01/2026 às 16h05
Durante sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizada nesta terça-feira (20), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) fez um pronunciamento firme em defesa da população rondoniense diante da cobrança do pedágio na BR-364. O parlamentar criticou o modelo adotado na concessão da rodovia e alertou para os impactos econômicos e sociais sobre quem depende diariamente da via, especialmente nos municípios do Vale do Jamari.
Ao contextualizar o tema, Pedro Fernandes reconheceu a importância de investimentos em infraestrutura, mas ressaltou que a forma como a cobrança foi implantada tem gerado distorções. “Nós reconhecemos que é importante melhorar a BR-364, mas isso não pode acontecer penalizando a população. Implantaram um sistema de cobrança antes de entregar o serviço, e quem está pagando essa conta é o cidadão”, afirmou.
O deputado também chamou atenção para a desigualdade na cobrança entre trechos curtos e longos da rodovia, citando situações enfrentadas por moradores que utilizam a BR-364 para trabalho, estudo, atendimento de saúde e escoamento da produção. “Você anda mais de 170 quilômetros e paga um valor, mas percorre cerca de 50 quilômetros e paga muito mais. Isso não é justo com quem vive e trabalha nessa região”, destacou.
Durante a sessão, o deputado Alan Queiroz reforçou a gravidade do problema e lembrou que a Assembleia Legislativa já está mobilizada para ampliar o debate com a sociedade. Segundo ele, uma audiência pública já está marcada para discutir a cobrança do pedágio, ouvir usuários da rodovia, o setor produtivo e os órgãos responsáveis pela concessão.
O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, destacou que a Casa dará encaminhamento institucional às demandas apresentadas, reforçando o compromisso do Legislativo em buscar soluções para a BR-364.
Outros parlamentares também se manifestaram em apoio à pauta, entre eles os deputados Delegado Camargo, Cássio Gois e Cirone Deiró, que reforçaram a necessidade de revisão do modelo de cobrança e de maior diálogo com a população antes da consolidação do sistema de pedágio.
Ao encerrar sua fala, Pedro Fernandes defendeu a união da bancada estadual e federal para buscar diálogo com os órgãos responsáveis e construir alternativas viáveis. “Nosso papel aqui é defender quem usa a rodovia todos os dias. Precisamos de desenvolvimento, mas com justiça, equilíbrio e respeito à população de Rondônia”, concluiu o parlamentar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!