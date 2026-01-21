Inscrições para bolsista Assistente Pedagógico/TIC do Programa Planeja + IFRO abertas até o dia 26 de janeiro

Publicada em 21/01/2026 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, prorrogou o período de inscrições do Processo Seletivo para bolsista Assistente Pedagógico/TIC do Programa Planeja + IFRO. Agora, os servidores efetivos interessados têm até o dia 26 de janeiro para se inscrever, conforme retificação do Edital nº 02/2026/JIPA-CGAB/IFRO.
A seleção é destinada exclusivamente a servidores efetivos do IFRO que atendam aos requisitos de formação e experiência previstos no edital. A bolsa tem carga horária de 20 horas semanais e valor mensal de R$ 1.100,00.
A atuação será no suporte pedagógico e tecnológico das ações do Programa Planeja + IFRO, com atividades que incluem a organização e padronização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), apoio ao Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), além do suporte às demandas da coordenação do programa.
De acordo com a Direção-Geral do Campus Ji-Paraná e a Coordenação do Programa Planeja + IFRO, a prorrogação do prazo tem como objetivo ampliar a participação de servidores, permitindo mais tempo para a organização da documentação e para a submissão das inscrições.
O processo seletivo integra as ações do Programa Planeja + IFRO, voltado ao fortalecimento do planejamento institucional, do acompanhamento pedagógico e do suporte tecnológico das atividades ofertadas na modalidade de Educação a Distância (EaD) e dos cursos vinculados ao programa.
As inscrições podem ser realizadas no período de 13 a 26 de janeiro, por meio de formulário eletrônico. O edital completo, com todos os critérios de participação e as etapas da seleção, está disponível no portal do IFRO.
Informações adicionais do Edital nº 02/2026/JIPA-CGAB/IFRO:
Carga horária: 20 horas semanais
Valor da bolsa: R$ 1.100,00
Período de inscrições: 13 a 26 de janeiro de 2026
Formulário de inscrição: forms.gle/mujT8mRbE18ZrnYX7
