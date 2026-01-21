Deputada Sílvia Cristina celebra anúncio de aumento de voos da empresa Azul para a capital e o interior

Publicada em 21/01/2026 às 16h42
A deputada federal Sílvia Cristina celebrou o anúncio da empresa Azul, aumentando o número de voos para atender Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. Ela destacou que houve o empenho dabancada federal de Rondônia e da bancada da região Norte, junto ao Ministério dos Portos e Aeroportos, cobrando que houvesse novos voos.
“Em reuniões com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, reforçamos a necessidade de ampliação da oferta de assentos e também a redução dos preços das passagens. Rondônia é o Estado mais afetado com o caos aéreo e essa novidade deve ajudar a reduzir a carência de voos”, disse a deputada.
As novas rotas começam a operar no começo de abril. A deputada acredita que a oferta de novos voos vai estimular o desenvolvimento regional. “A expansão dos voos é fundamental para assegurar o desenvolvimento do interior, impulsionado pelo agronegócio”, completou.
Novos vôos
Passam a operar, a partir do começo de abril, três novos voos saindo de Cuiabá (MT), com destino a Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná.
De Cuiabá a Vilhena, a operação vai começar no dia 4, com 4 voos semanais nos dois sentidos. A saída de Cuiabá será às 11h20, com chegada às 12h20. No retorno, os voos saem às 13h00 e pousam às 14h05.
No trajeto de Cuiabá a Ji-Paraná, as operações se iniciam dia 6, com voos às segundas e sextas-feiras. As decolagens estão programadas para 11h20, com chegada às 12h20, e retorno às 13h00, com pouso às 14h05.
No dia 7, começa a operar no percurso entre Cuiabá e Cacoal, com quatro voos semanais. As saídas de Cuiabá ocorrem às 11h20, com chegada às 13h, enquanto os voos de retorno partem às 12h20, com pouso às 14h05.
As três rotas serão operadas com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para 136 passageiros, totalizando 544 assentos semanais em cada mercado.
Além das novas ligações, a companhia também vai ampliar as frequências entre Viracopos, em Campinas, e as cidades de Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal. A oferta mensal passará de 16 para 22 voos em cada destino, nos dois sentidos, totalizando 2.992 assentos por cidade.
A Azul ainda anunciou o aumento das frequências entre Confins, em Minas Gerais, e Porto Velho. A operação deixará de ter três voos semanais e passará a contar com um voo diário em cada sentido, somando 14 voos por semana e 2.436 assentos. As operações serão feitas com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros.
