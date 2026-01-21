Centro de Porto Velho passa por obras de drenagem para combater alagamentos

Publicada em 21/01/2026 às 16h20
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza obra de drenagem na Rua Barão do Rio Branco, com objetivo de solucionar de forma definitiva os alagamentos que há anos prejudicam comerciantes, pedestres e motoristas que circulam pela região.
Para o prefeito Léo Moraes, essa obra resolve um problema histórico de mais de 30 anos no cruzamento da Barão do Rio Branco com a Praça Jonatas Pedrosa. No cruzamento o sistema de drenagem antigo já não suportava o volume das grandes chuvas.
“Com a construção dessa nova rede justamente no ponto mais baixo da ladeira, garantiremos que a água escoa com muito mais rapidez, evitando que a região fique alagada por horas como acontecia antigamente. É fundamental que cada um faça a sua parte e não jogue lixo na rua”, pontuou o prefeito Léo.
Os serviços incluem a desobstrução de manilhas existentes, construção de duas novas bocas de lobo, instalação de grade em uma boca de lobo já existente e substituição de manilhas do meio da via, garantindo maior vazão da água das chuvas e evitando o acúmulo que causava transtorno à população.
De acordo com Fernanda Renata, engenheira da Seinfra, a intervenção vai ampliar a capacidade de escoamento de água da chuva e resolver o problema histórico da região. “Estamos fazendo duas boca de lobo, para poder aliviar, receber melhor essa drenagem e aumentar a vazão. O principal benefício é diminuir a questão do alagamento, que acontece há anos. Esse ponto sempre alagou e agora esperamos melhorar para a população,” disse a engenheira.
Francisco é comerciante e trabalha no local desde a década de 1980
OBRAS PARA TODOS
A intervenção atende uma grande reivindicação dos trabalhadores da área que foram prejudicados inúmeras vezes pelos alagamentos.
Há mais de 20 anos trabalhando no local, o comerciante Leandro Rodrigues relembra as dificuldades enfrentadas durante o período chuvoso. “Quando dava chuva forte, a rua baixava bem cheia d’água. Falamos com o prefeito, e quando ele veio aqui, disse que ia resolver o problema. Agora a obra está acontecendo e a gente espera que resolva de vez. Vai melhorar muito a vida da população e de quem trabalha aqui”, pontuou Leandro.
Acredito que agora vai melhorar bastante, disse a comerciante Lúcia
A comerciante Lúcia, que atua há quase 30 anos na região, também destaca os prejuízos causados pelos alagamentos. “A água já atravessou a praça e veio até a porta da loja. Muitas lojas aqui já ficaram alagadas, estragava mercadoria, dava muito prejuízo. A gente vive disso aqui. Criamos nossa família com esse trabalho. Acredito que agora vai melhorar bastante”, disse a comerciante.
Outro comerciante, Francisco, que trabalha no local desde a década de 1980, disse que situações extremas causadas pelos alagamentos “alagam tanto que uma vez deixei o carro no local e quando voltou ele estava boiando”.
A obra faz parte do compromisso da gestão municipal em investir em infraestrutura urbana, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população, além de fortalecer o comércio local.
