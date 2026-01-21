Segurança, cidadania e civismo refletem os avanços do governo de Rondônia entre 2019 e 2025

Publicada em 21/01/2026 às 16h29
Modernização da estrutura operacional, fortalecimento da logística, qualificação profissional e ampliação da presença do estado em ações preventivas e em eventos oficiais em regiões de difícil acesso marcaram o governo de Rondônia, no período de 2019 a 2025, consolidando os importantes avanços na segurança institucional, no civismo e no apoio social à população por meio da atuação estratégica da Casa Militar da Governadoria (Casa Militar).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em tecnologia, capacitação e estrutura garantem uma atuação moderna, com respeito e eficiência. “Ao apoiar as forças de segurança, desenvolver ações sociais e proteger autoridades, garantimos benefícios reais para toda a população rondoniense”, salientou.
INCLUSÃO SOCIAL EM REGIÕES REMOTAS
As operações realizadas em apoio a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), levou atendimento gratuito aos municípios de todo o estado de Rondônia, garantindo milhares de serviços de saúde, cidadania, palestras e atividades orientativas para famílias que vivem em áreas estratégicas e fronteiriças, aproximando o estado de quem mais precisa.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A capacitação das equipes foi intensificada ao longo da gestão, com a realização contínua de cursos internos e externos, como: Segurança de Autoridades; Atendimento Pré-Hospitalar em Combate; Operações com Drones; Condução Policial Automotiva; e Sobrevivência Policial. Além de formar centenas de profissionais, a Casa Militar atuou como referência técnica ao disponibilizar instrutores para capacitações junto à Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Guardas Municipais e Marinha do Brasil.
CIVISMO FORTALECIDO
O civismo foi ampliado com a organização e a segurança dos desfiles cívico-militares de 7 de Setembro, especialmente em Porto Velho. O aprimoramento da estrutura e do planejamento dos eventos contribuiu para maior participação popular, integração entre instituições civis e militares e valorização dos símbolos nacionais e da identidade patriótica.
LOGÍSTICA E ESTRUTURA
Desde o início da gestão, a Casa Militar vem promovendo mudanças na pasta visando modernizar processos, diminuir de custos, aumentar a eficiência e focar nos resultados, principalmente nas áreas de logística e estrutural. Foram contratadas viaturas blindadas, ampliada a frota operacional, adquiridas camisetas balísticas anatômicas, além da renovação do parque de armamentos, com a adoção de pistolas, fuzis e rifles, elevando a proteção dos agentes e a eficiência das operações.
INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA
Avanços também ocorreram nos projetos estruturantes, como a futura sede da Gerência de Patrimônio e Transporte e a entrega de um hangar moderno e amplo, com capacidade para atender às demandas atuais e futuras, além de implementação de melhorias no sistema de monitoramento do Palácio Rio Madeira, com videowall (conjunto de múltiplos monitores), câmeras, atualização tecnológica e capacitação das equipes responsáveis.
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL
O trabalho técnico e integrado desenvolvido ao longo do período foi reconhecido com a concessão da Medalha do Mérito Casa Militar a personalidades e instituições que contribuíram para o fortalecimento da segurança institucional, do civismo e das boas práticas da gestão pública estadual.
PROTEÇÃO E CUIDADO
Os avanços da Casa Militar refletem o compromisso do governo de Rondônia com a proteção institucional, a valorização dos símbolos nacionais e o cuidado com o cidadão, promovendo segurança, civismo e desenvolvimento de forma integrada em todo o estado.
De acordo com o secretário-chefe da Casa Militar, Valdemir Carlos Góes, o órgão vem passando por um processo contínuo de modernização e fortalecimento, sempre pautado no planejamento, na capacitação dos profissionais e no investimento em estrutura adequada. “Nosso compromisso é garantir segurança institucional com eficiência, civismo e responsabilidade social, atuando de forma integrada com as demais forças e aproximando o estado do cidadão, especialmente nas regiões que mais precisam”, ressaltou.
