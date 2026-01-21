PODER LEGISLATIVO

Orçamento de Rondônia para 2026 é aprovado pela Comissão de Finanças da Alero e prevê R$ 18,65 bilhões

O projeto, enviado pelo governo do estado, foi elaborado com base em previsões técnicas e nas diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA)