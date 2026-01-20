Prefeitura de Jaru abre inscrições para escolinha de futsal com aulas em três bairros

Publicada em 20/01/2026 às 15h15
As inscrições para a Escolinha de Futsal da Prefeitura de Jaru já estão abertas e passam a contemplar, em 2026, novas localidades além do Ginásio Sebastião Mesquita. As atividades serão ofertadas também no Residencial Jardim Europa e na quadra do Menézio de Victo, no bairro Jardim dos Estados, ampliando o alcance do projeto esportivo no município.
O atendimento é realizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semcelt). Os interessados devem comparecer à sede da secretaria, instalada no Estádio Leal Chapelão, na Avenida Florianópolis, setor 03. O cadastro pode ser feito de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 7h30 às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 17h30.
Para a efetivação da matrícula, é exigida a apresentação de documentos do responsável legal, como RG ou CNH, além da certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência atualizado, declaração ou atestado de matrícula escolar, Cartão do SUS e uma fotografia no formato 3×4. As informações foram detalhadas pela secretária municipal da pasta, Maria Cleunice, ao tratar dos critérios necessários para a inscrição.
No Ginásio Sebastião Mesquita, as aulas ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras. No turno da manhã, o atendimento será das 8h às 9h para alunos de 6 a 9 anos, das 9h às 10h para a faixa etária de 10 a 13 anos e das 10h às 11h para adolescentes de 14 a 17 anos. À tarde, os horários se repetem por faixa etária, iniciando às 14h para crianças de 6 a 9 anos, às 15h para alunos de 10 a 13 anos e às 16h para o grupo de 14 a 17 anos.
No Residencial Jardim Europa, as atividades estão programadas para terças e quintas-feiras, com aulas das 8h às 9h e das 16h às 17h, destinadas a alunos de 6 a 11 anos. Já no bairro Jardim dos Estados, na quadra do Menézio de Victo, o atendimento também acontece às terças e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 14h às 15h, igualmente voltado a crianças de 6 a 11 anos.
A iniciativa integra o calendário esportivo municipal e busca organizar turmas conforme idade, locais e turnos, garantindo o funcionamento regular da escolinha ao longo do ano.
