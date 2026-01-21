Semusa amplia vacinação em UBS neste sábado para atender alta demanda

Publicada em 21/01/2026 às 16h25
Devido à alta procura por vacinação nas unidades de saúde, motivada pela obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinas atualizado para a matrícula escolar, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), ampliará o atendimento em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) neste sábado, 24 de janeiro.
A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços de imunização, garantindo atendimento às famílias que não conseguem comparecer às unidades durante a semana e contribuindo para a atualização do esquema vacinal de crianças, adolescentes e adultos.
Atendimento no sábado facilita o acesso da população e ajuda a garantir a atualização vacinal
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a medida responde ao aumento da demanda registrado nos últimos dias. “Estamos observando uma procura elevada pelas salas de vacinação, principalmente por conta da exigência do cartão atualizado para a matrícula escolar. O atendimento no sábado facilita o acesso da população e ajuda a garantir a atualização vacinal”.
Unidades que funcionarão no sábado (24/01):
USF Castanheira
Horário: 7h30 às 12h30
Endereço: Rua Pau Ferro, nº 878 – Castanheira
USF Hamilton Gondim
Horário: 7h às 12h
Endereço: Av. José Amador dos Reis, s/n – Tancredo Neves
USF Socialista
Horário: 7h30 às 12h30
Endereço: Rua Mané Garrincha, s/n – Socialista
USF Ernandes Índio
Horário: 7h às 12h
Endereço: Av. Mamoré, nº 5002 – Igarapé
USF Mariana
Horário: 7h às 12h
Endereço: Rua Rosalina Gomes, nº 9900 – Mariana
USF José Adelino
Horário: 7h às 12h
Endereço: Rua Blumenau, nº 344–410 – Ronaldo Aragão
PVS Shopping
Horário: 10h às 22h
Endereço: Av. Rio Madeira, nº 3288 – Flodoaldo Pontes Pinto
A Semusa orienta que a população compareça às unidades levando o cartão de vacinação e um documento oficial com foto, para agilizar o atendimento e garantir a atualização do esquema vacinal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!