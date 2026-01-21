Programa Construindo Campeões se prepara para início do ano letivo

Publicada em 21/01/2026 às 16h13
Pais e responsáveis por crianças e adolescentes que participam do Programa Construindo Campeões já podem se organizar. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realiza na próxima semana a Semana de Rematrículas do projeto, etapa necessária para garantir a continuidade das atividades esportivas ao longo do ano.
A rematrícula é destinada exclusivamente aos atletas de 6 a 17 anos que já fazem parte do programa e acontece entre os dias 26 e 30 de janeiro, das 9h às 13h30, na sede da Semtel, localizada na avenida Amazonas, nº 6363, bairro Cuniã.
Mais do que um procedimento administrativo, o período de rematrículas representa a continuidade de um trabalho que já faz parte da rotina de muitas famílias em Porto Velho. Ao longo do ano, o Construindo Campeões oferece acesso gratuito ao esporte, com aulas regulares e acompanhamento profissional, contribuindo para o desenvolvimento físico, social e emocional dos participantes.
Programa acontece em diversos polos da cidade e contempla diferentes modalidades esportivas
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Jr., este é um momento que exige atenção e organização por parte das famílias. “A rematrícula é muito importante porque garante a continuidade do trabalho que já vem sendo desenvolvido com essas crianças e adolescentes. O esporte precisa de constância e rotina, e esse cuidado começa na confirmação da vaga”.
Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o programa acontece em diversos polos da cidade e contempla diferentes modalidades esportivas, proporcionando contato com o esporte de forma organizada, segura e educativa. Para muitas famílias, o projeto representa disciplina, convivência e um ambiente saudável para o crescimento dos filhos.
Ainda segundo Paulo Moraes Jr., a prioridade neste primeiro momento é assegurar o atendimento aos atletas que já integram o programa. “Esse período é voltado aos alunos veteranos. As famílias interessadas em novas vagas devem aguardar, pois as matrículas para novos alunos serão abertas na primeira quinzena de fevereiro, com divulgação prévia de todas as informações”.
Em caso de dúvidas, pais e responsáveis podem entrar em contato com o setor do Programa Construindo Campeões pelo telefone (69) 98471-9511, canal disponibilizado para informações e esclarecimentos.
Com o Construindo Campeões, a Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso com políticas públicas que utilizam o esporte como ferramenta de formação, cuidado e construção de oportunidades para crianças e adolescentes do município.
Base legal e garantia de continuidade
O Programa Construindo Campeões é amparado pela Lei nº 3.266/2025, que estabelece diretrizes para a iniciação e formação esportiva de crianças e adolescentes em Porto Velho. A legislação consolida o programa como política pública permanente, garantindo sua continuidade independentemente de mudanças de gestão.
Na prática, a lei organiza o funcionamento do projeto dentro da estrutura administrativa do município e reconhece o esporte como ferramenta de educação, inclusão social e cidadania, integrando o programa ao conjunto de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano e social da capital.
