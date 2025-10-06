Jaru conquista medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô

Publicada em 06/10/2025 às 08h39
O judoca jaruense Rafael Zangarini conquistou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Judô, categoria Sub 13 e Sub 15.
A competição foi realizada na última semana no Ginásio de Esportes O Ronaldão, em João Pessoa na Paraiba.
O certame reuniu mais de 1.200 judocas de todo o país. Outros atletas jaruenses tiveram uma importante participação no Brasileiro: Gustavo Pantoja, Carolina Pereira, Kevyn dos Anjos e Pedro Silva não medalharam, entretanto ganharam uma incrível experiência de estar entre os melhores do Brasil!
O atleta Christofer Schotten chegou a disputar a medalha de bronze, mas não conseguiu vencer a última luta, mesmo assim honrando grandemente nosso estado e a cidade de Jaru.
O técnico e treinador foi o Sensei Christian Schotten, o Kiti,
”Parabéns meninos, temos muito judô ainda pela vida a fora! E o verdadeiro espírito do judô é formar campeões no tatami e na vida! Agradeço o patrocínio da Prefeitura Municipal de Jaru, através do Prefeito Jeverson Lima e o vereador Orlando Costa dos Anjos”, declarou Kiti.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!