IZA fala sobre relação com Yuri Lima após separação: “Não existe ex-pai”

Publicada em 30/10/2025 às 16h01
A cantora IZA, 35 anos, que anunciou o fim do relacionamento com o ex-jogador Yuri Lima, 31, no início de outubro, comentou pela primeira vez sobre a convivência com o ex-companheiro após a separação.
Durante entrevista, a artista destacou que o foco dos dois é o bem-estar da filha, Nala, de 1 ano. “Eu tô bem, eu tô tranquila, assim, eu acho que é isso, né, eu tento não ficar falando muito sobre minha vida pessoal, mas eu acho que o mais importante é isso”, afirmou.
IZA também fez questão de elogiar Yuri Lima pelo papel como pai. “Nala tá bem, ela tá super feliz, vendo o pai dela, me vendo o tempo inteiro, porque é isso que ela precisa, ela é a nossa preocupação, ela é prioridade, não existe ex-pai, ele é um pai maravilhoso, e a Nala é muito sortuda por isso”, declarou.
O término do relacionamento foi divulgado pelo jornalista Léo Dias, no programa Melhor da Tarde.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!