Irmão de Zezé Di Camargo rebate boatos de abandono: “Comentários maldosos”

Publicada em 21/10/2025 às 10h32
O cantor gospel e palestrante Welington Camargo, de 54 anos, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, desmentiu nas redes sociais os rumores de que teria sido abandonado pela família. Em um vídeo publicado no Instagram no último fim de semana, ele lamentou as publicações que afirmavam que estaria sendo negligenciado pelos irmãos.
“São comentários maldosos. Estão dizendo que meus irmãos me abandonaram, mas isso não é verdade. Quem conhece o Zezé e o Luciano sabe que eles são maravilhosos. Não existe nem um pingo de verdade nisso”, declarou.
Welington destacou que sempre recebeu apoio dos irmãos e citou exemplos: “O meu primeiro carro e apartamento quem me deu foi o Zezé”, afirmou o cantor, que também negou qualquer processo contra os sertanejos. “Tenho minha vida, meu trabalho e meu dinheiro, nunca faria isso com um irmão meu”, acrescentou.
Em julho, ele já havia compartilhado um vídeo mostrando as dificuldades diárias que enfrenta por ser cadeirante, incluindo o banho com baldinho por conta da falta de acessibilidade no banheiro. “Fama não enche a barriga de ninguém. Eu tenho quem me ajude, mas eu vou à luta”, disse na ocasião.
Welington ficou paraplégico aos dois anos devido à poliomielite e ganhou notoriedade em 1998 após ser sequestrado e mantido em cativeiro por 94 dias. Atualmente, vive em Goiânia com a família e leva uma rotina ativa. Ele chegou a disputar as eleições municipais de 2024 em São Paulo, mas não se elegeu.
