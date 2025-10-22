Investigado por estupro de vulnerável é preso pela DEPCA em operação na capital
Por Assessoria Polícia Civil
Publicada em 22/10/2025 às 09h23
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu, nesta terça-feira (21), um homem investigado pelo crime de Estupro de Vulnerável, ocorrido na capital.

A ação é resultado de investigações conduzidas pela equipe da DEPCA, que reuniu provas e representou pela prisão preventiva do suspeito, deferida pelo Poder Judiciário.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, reafirmando que crimes dessa natureza são tratados com prioridade, rigor técnico e absoluto sigilo para resguardar as vítimas e suas famílias.

📞 Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque 197. 🕊️ Sigilo absoluto garantido.

POLÍCIA DEPCA OPERAÇÃO ESTUPRO DE VULNERÁVEL
