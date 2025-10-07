Inscrições reabertas para vagas remanescentes para pessoas com deficiência 
Por Assessoria
Publicada em 07/10/2025 às 10h07
Serão reabertas as inscrições às 9h desta terça-feira, 7, para a Corrida e Caminhada de Rua do Judiciário, oferecendo uma nova chance de participação. Para o público interno da instituição, duas categorias foram reabertas: Tribunal (para magistrados e servidores) e Kids, exclusiva para filhos e dependentes de magistrados(as) e servidores(as). Já para o público externo, a oportunidade é na categoria destinada a pessoas com deficiência (PCD). 

A 2° Corrida e Caminhada de Rua do Judiciário tem como objetivo incentivar o bem-estar e a qualidade de vida para a promoção da saúde física, social e mental de magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) do PJRO e da população em geral, fortalecendo os laços entre o Tribunal de Justiça de Rondônia e os cidadãos.

Acesse o link de inscrição

Confiira as categorias com vagas remanescentes: 

Categoria PCD (público externo)

Categoria Tribunal de Justiça (Público interno)

Categoria Kids (público interno)

