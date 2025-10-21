Homem morre no Hospital Municipal após ser esfaqueado na rua

Publicada em 21/10/2025 às 08h20
O homem identificado como Dionatan Siqueira Florêncio, conhecido pelo apelido de “Neguinho da Quebrada”, morreu na noite de segunda-feira (20) após dar entrada no Hospital Municipal de Ji-Paraná. Ele havia sido atingido por duas facadas durante uma confusão ocorrida na Rua Amazonas, no bairro Primavera.
De acordo com informações, Dionatan teria feito ameaças à agressora momentos antes de ser atacado. A mulher reagiu e o atingiu com golpes de faca. Durante o mesmo desentendimento, uma segunda vítima, identificada como Tainara, também ficou ferida após ser golpeada na cabeça com um objeto ainda não identificado.
Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal, porém Dionatan não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade.
Ainda segundo a polícia, “Neguinho da Quebrada” possuía várias passagens policiais por diferentes delitos. A autora das facadas, identificada como Natiele, foi presa em flagrante e conduzida para a Unisp, onde ficou à disposição da Justiça.
As circunstâncias exatas da confusão estão sendo apuradas pela Polícia Civil, que segue investigando o caso.
